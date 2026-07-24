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Chuẩn sống “khỏe từ thân, an từ tâm” tại Vịnh Xanh, Ocean City

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Với giới thành đạt hiện đại, thước đo của một không gian sống đẳng cấp là đặc quyền tận hưởng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay thềm nhà. Tại Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3), sự đan xen hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên và tiện ích thể thao, nghỉ dưỡng đa dạng kiến tạo một nhịp sống năng động, nơi cư dân luôn có được sự trọn vẹn “khỏe từ thân, an từ tâm”.
Hệ cảnh quan, mặt nước và sân thể thao đan xen, kiến tạo nhịp sống xanh, năng động tại Vịnh Xanh
Hệ cảnh quan, mặt nước và sân thể thao đan xen, kiến tạo nhịp sống xanh, năng động tại Vịnh Xanh

Nơi vận động trở thành một thói quen tự nhiên

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, để duy trì nền tảng thể lực, người trưởng thành cần 150-300 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần. Với giới thành đạt, thách thức lớn nhất là thiếu thời gian cho bản thân.

Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3) giải bài toán này bằng một chuẩn mực sống khác biệt. Không giống như các khu đô thị truyền thống thường chỉ điểm xuyết một vài tiện ích thể thao mang tính hình thức, Vịnh Xanh đưa hệ sinh thái vận động vào quy hoạch lõi.

Tại Vịnh Xanh, chuỗi cảnh quan, mặt nước và các sân tập được đan cài khéo léo, đảm bảo chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, cư dân đã chạm ngay đến một môi trường rèn luyện tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, việc duy trì sức khỏe không còn là một nhiệm vụ khiên cưỡng, mà trở thành một thói quen tự nhiên, ngay cả với những người bận rộn.

Hệ sinh thái vận động giúp cư dân khỏe hơn mỗi ngày

Sự tinh tế trong quy hoạch Vịnh Xanh được thể hiện rõ nét qua chuỗi không gian vận động ngay nội khu, nổi bật là Đường chạy bộ sắc màu.

Thay vì hình ảnh của những con đường nhựa xám xịt đơn điệu, tuyến đường chạy tại đây được thiết kế như một dải lụa rực rỡ uốn lượn dưới những tán cây nhiệt đới xanh mát. Bề mặt đường sử dụng chất liệu thảm cao cấp với độ bám và khả năng giảm chấn vượt trội, kết hợp cùng các khối màu sắc nổi bật giúp kích thích thị giác, xua tan mỏi mệt.

Tiếp nối cung đường chạy bộ rợp bóng cây là hệ thống sân tennis tiêu chuẩn và cụm pickleball hiện đại. Cư dân có thể dễ dàng rèn luyện thể lực hay tham gia vào những trận giao lưu sôi động, những màn tranh tài đầy hứng khởi. Nhờ hệ tiện ích thể thao hiện diện ngay trước cửa, việc vận động mỗi ngày không còn phụ thuộc vào quỹ thời gian hay những hành trình di chuyển kéo dài.

“Ở đây, chỉ vài bước chân là tôi có thể ra sân tennis chuẩn quốc tế hoặc cùng vợ con chạy bộ dưới những hàng cây xanh. Khi thể thao trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày và cộng đồng xung quanh ai cũng năng động, tôi cũng có thêm động lực để duy trì thói quen vận động”, anh Quốc Hưng, một doanh nhân đang chuẩn bị chuyển về Vịnh Xanh, chia sẻ.

Chuẩn sống “khỏe từ thân, an từ tâm” tại Vịnh Xanh, Ocean City ảnh 1

Hệ thống sân tennis tiêu chuẩn giúp cư dân duy trì thói quen rèn luyện ngay trong khuôn viên sống

Không chỉ mang tới thể chất sung mãn, Vịnh Xanh còn là chốn lý tưởng để cư dân tìm về cảm giác “an từ tâm”. Cân bằng với nhịp điệu rộn rã của các sân tập là những góc công viên tĩnh lặng, rợp bóng mát dành riêng cho Yoga và thiền định. Những mảng xanh ven mặt nước thanh bình trở thành trạm sạc năng lượng tinh thần, giúp cư dân rũ bỏ mọi áp lực thương trường để tìm lại sự tĩnh tại.

Sau những giờ phút vận động và tái tạo năng lượng, cư dân lại quây quần bên khu vườn BBQ ven hồ, nơi những bữa tiệc ngoài trời giữa thiên nhiên trở thành dịp để các gia đình gắn kết và hàng xóm thêm gần nhau.

Chuẩn sống “khỏe từ thân, an từ tâm” tại Vịnh Xanh, Ocean City ảnh 2
Giữa cảnh quan xanh và mặt nước thoáng rộng, khu BBQ trở thành nơi kết nối cộng đồng cư dân thông qua những bữa tiệc ngoài trời

Không dừng lại ở những đặc quyền nội khu, giá trị của Vịnh Xanh được nhân lên khi cộng hưởng cùng mạng lưới tiện ích quy mô hiếm thấy của đại đô thị Ocean City. Bước ra khỏi không gian riêng tư, cư dân lập tức hòa mình vào một “thành phố thể thao” với hơn 200 sân tập đa dạng bộ môn từ bóng đá, bóng rổ, cầu lông đến các cụm thể thao quy mô lớn.

Hệ thống mặt nước tại Ocean City cũng mở ra các hoạt động như bơi lội, chèo SUP, kayak, tắm biển hồ và trải nghiệm tại Crystal Lagoon, VinWonders Wave Park hay Water Park. Nhờ đó, khái niệm thể thao được mở rộng từ những sân tập truyền thống sang các hoạt động dưới nước và trải nghiệm ngoài trời giàu tính khám phá.

Sự liên kết không giới hạn này tạo điều kiện để mọi cá nhân mở rộng vòng tròn giao lưu, tìm kiếm những nhóm chơi phù hợp với trình độ và tận hưởng nhịp sống năng động ở cấp độ khu vực.

Chuẩn sống “khỏe từ thân, an từ tâm” tại Vịnh Xanh, Ocean City ảnh 3

Hệ thống hơn 200 sân thể thao đa dạng bộ môn tại Ocean City là điểm hẹn rèn luyện thể chất lý tưởng cho cư dân mọi lứa tuổi

Tại Vịnh Xanh, một nơi ở đẳng cấp không chỉ được định nghĩa bằng giá trị tài sản, mà bằng khả năng bảo chứng cho sức khỏe và hạnh phúc dài lâu. Sự kết nối liền mạch giữa môi trường vận động, cảnh quan thư giãn và hệ tiện ích toàn diện tại Ocean City góp phần hiện thực hóa triết lý “khỏe từ thân, an từ tâm” ngay trong đời sống thường nhật.

Đặc quyền “về ở sớm” cho cư dân Vinhomes Ocean Park 2 và 3

Chào đón cộng đồng tinh hoa, Vinhomes mang tới chuỗi đặc quyền hấp dẫn cho cư dân Vinhomes Ocean Park 2 và 3 chuyển về ở sớm. Theo đó, cư dân hoàn thiện và chuyển về trước ngày 31/12/2026 sẽ được giảm 30% phí dịch vụ HomeCare trong 3 năm đầu, được miễn phí 1 năm vé VinWonders cùng mức giảm sâu cho 2 năm kế tiếp. Cùng với đó là ưu đãi tới 50% phí khám Vinmec và giảm 30% dịch vụ VinPalace đến hết tháng 5/2027.

Với mốc chuyển về trước ngày 31/3/2027, gia chủ sẽ được miễn phí sạc xe VinFast đến tận tháng 2/2030.

Bên cạnh đó, toàn bộ cư dân đại đô thị đều được thụ hưởng trọn vẹn đặc quyền mua sắm Happy Hour tại các khu thương mại sầm uất và tự do tham gia mạng lưới câu lạc bộ thể thao, chuỗi sự kiện lễ hội ý nghĩa quanh năm.
PV
Vịnh Xanh Ocean City Vinhomes Ocean Park 3 Vingroup

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