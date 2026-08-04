Phú Quốc tăng tốc thi công các công trình APEC 2027, nhiều hạng mục đang hoàn thiện

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa chủ trì họp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các bộ, ngành, đơn vị liên quan tại Phú Quốc nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án hạ tầng phục vụ sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam-APEC 2027.

Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hàng loạt công trình trọng điểm như Trung tâm Hội nghị APEC, Nhà biểu diễn đa năng, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tuyến giao thông kết nối và hệ thống khách sạn phục vụ APEC 2027.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, việc chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027 là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

"Đây là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng nhất của đất nước từ nay đến năm 2030, tỉnh An Giang cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hai năm 2026-2027. Việc tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo và tạo động lực phát triển mới cho đảo Ngọc cũng như cả nước", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn Sun Group cho biết, doanh nghiệp xác định ngay từ đầu, việc triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cũng là niềm tự hào của doanh nghiệp khi được chọn tham gia các dự án.

Dù quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, từ giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu, chi phí nhân công đến việc nhập khẩu thiết bị, các dự án vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Toàn bộ các công trình trọng điểm APEC 2027 tại Phú Quốc đều đang được triển khai bằng nguồn lực tài chính chủ động của doanh nghiệp.

Đại diện Sun Group cũng cam kết hoàn thành Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào cuối tháng 3/2027, Trung tâm Hội nghị APEC trước ngày 30/4/2027, đồng thời tiếp tục dồn toàn bộ nguồn lực để bảo đảm các hạng mục lưu trú và hạ tầng còn lại hoàn thành theo các mốc tiến độ đã cam kết với Chính phủ.

Song song đó, doanh nghiệp cũng sẵn sàng bố trí khoảng 1.000 nhân sự phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và tỉnh An Giang tham gia tổ chức, vận hành và phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo báo cáo, Trung tâm tổ chức hội nghị APEC đã hoàn thành khoảng 98% phần kết cấu bê-tông cốt thép, 93% kết cấu thép; Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97% phần bê-tông cốt thép và đang tăng tốc thi công kết cấu thép để đồng bộ tiến độ. Hai công trình đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào cuối tháng 10/2026 và hoàn thiện nội thất vào cuối tháng 3/2027.

Ở dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 95% phần kết cấu bê-tông, trong khi đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 85%, hướng tới hoàn thành trong năm nay để chuyển sang lắp đặt thiết bị, vận hành thử trước APEC.

Nhiều dự án hạ tầng khác như tuyến ĐT975, Đại lộ APEC, tuyến đường sắt đô thị, khu tái định cư An Thới và các khu lưu trú phục vụ hội nghị cũng đang được triển khai đồng thời nhiều mũi thi công.

Chia sẻ tại cuộc họp, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi kiểm tra thực địa cho thấy tiến độ các công trình về cơ bản đang được bảo đảm. Hiện nay, quá trình triển khai các dự án đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan như đang trong mùa mưa, giá vật liệu tăng cao, chi phí nhân công và vận chuyển quốc tế biến động, trong khi nhiều thiết bị quan trọng phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Qua kiểm tra thực tế, nhiều dây chuyền thiết bị đã được đưa về công trường và triển khai lắp đặt, giúp các dự án giảm dần sự phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66 quy định một số cơ chế, chính sách xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về sử dụng quỹ đất dự kiến lấn biển và sẽ sớm sửa đổi Quyết định số 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nhằm tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền Chính phủ.

Đối với các cơ chế thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp để sớm hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp kiểm tra hàng loạt công trình trọng điểm như dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh An Giang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến ĐT975, chỉnh trang cảnh quan đô thị, không để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, qua đó bảo đảm hình ảnh một Phú Quốc hiện đại, văn minh khi đón các đoàn đại biểu quốc tế.

Các đơn vị triển khai đã cam kết tiến độ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vì vậy các bộ, ngành cần tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trên tinh thần đúng pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành các công trình.

APEC 2027 là sự kiện chỉ diễn ra một lần trong nhiều thập kỷ, vì vậy việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia mà còn là niềm tự hào khi cùng góp sức thực hiện một nhiệm vụ mang tầm vóc quốc gia, tạo nền tảng phát triển cho Phú Quốc và Việt Nam trong nhiều năm tới.