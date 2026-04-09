Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

(Ngày Nay) - Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế. Điều này khẳng định SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn FTSE, theo chuẩn quốc tế.

Không chỉ vậy, gần đây sức hút của SHB cũng đã được phản ánh phần nào qua phương án phát hành riêng lẻ, với sự quan tâm đăng ký mua cổ phần từ nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Dragon Capital, KIM, VinaCapital, PVI, FPT Capital…

Kết phiên 8/4, cổ phiếu SHB tăng 4% lên mức 15.300 đồng/cp, với thanh khoản hơn 80,5 triệu cổ phiếu, dẫn đầu thị trường.

Theo kế hoạch, SHB sẽ nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, thông qua phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn, qua đó vươn lên nhóm TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Việc tăng vốn không chỉ mang ý nghĩa mở rộng quy mô, mà quan trọng hơn là giúp SHB gia tăng năng lực tài chính nâng cao các chỉ số an toàn vốn, tăng năng lực chống chịu và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Đây là những yếu tố đặc biệt được nhà đầu tư nước ngoài, các định chế tài chính lớn và các tổ chức xếp hạng, tín dụng quốc tế quan tâm khi đánh giá một ngân hàng. Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nền tảng vốn, hệ số an toàn vốn (CAR), quản trị rủi ro, khả năng tuân thủ Basel và chất lượng tài sản không chỉ phản ánh sức khỏe tài chính, mà còn gắn trực tiếp với uy tín, khả năng huy động vốn và mức độ tín nhiệm trên thị trường quốc tế.

Thực tế, SHB hiện có tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt gần 12,6%, vượt khá xa mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và nằm trong nhóm cao trong hệ thống. Từ năm 2023, SHB cũng là một trong số ít ngân hàng sớm áp dụng các tiêu chuẩn Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản với sự đánh giá tuân thủ của đơn vị tư vấn quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để ngân hàng không chỉ củng cố nội lực, mà còn nâng cao sức hấp dẫn với dòng vốn ngoại trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu ngày càng đề cao các chuẩn mực minh bạch, an toàn và quản trị hiện đại.

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường – xã hội – quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD. Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh. Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng các nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.

SHB đã và đang thực hiện các kế hoạch huy động vốn nước ngoài với hạn mức tổng giá trị thực hiện và đang đàm phán lên đến 1 tỷ USD. Theo thông tin từ báo cáo của ABS, ngân hàng dự kiến nhận khoản vay 350 triệu USD kỳ hạn 3 năm từ tổ chức nước ngoài trong quý I/2026 và tiếp tục đàm phán khoản vay 500 triệu USD với kỳ hạn 3–5 năm.

Những diễn biến này cho thấy việc nâng cao năng lực vốn, chuẩn hóa quản trị và kiểm soát rủi ro không chỉ là yêu cầu nội tại, mà đang trực tiếp mở rộng dư địa huy động vốn và hợp tác quốc tế cho SHB.

Kết quả kinh doanh bứt tốc

Kế hoạch kinh doanh bứt phá, chuyển đổi toàn diện và tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông

Trên nền tảng vốn được củng cố, SHB bước vào năm 2026 với kế hoạch kinh doanh mang tính bứt phá. Cùng với đó, tiến trình chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri, thành viên thuộc Tập đoàn MUFG (Nhật Bản), dự kiến hoàn tất sớm nhất trong quý II/2026, được kỳ vọng mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể và giúp SHB tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, tương đương 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 20.200 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 154%, lên 3.200 tỷ đồng.

Kết quả này phản ánh rõ năng lực điều hành linh hoạt, kỷ luật tài chính chặt chẽ và chiến lược phát triển đúng hướng, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều biến động từ bên ngoài nhưng vẫn duy trì quyết tâm tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Tính đến 31/12/2025, SHB ghi nhận tổng tài sản gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, tiến đến cột mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026. Đây không chỉ là bước tiến về quy mô, mà còn là minh chứng cho năng lực tích lũy nội lực, mở rộng hoạt động và nâng cao vị thế cạnh tranh của SHB trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

Với nền tảng tăng trưởng bền vững và kết quả kinh doanh liên tục chinh phục những cột mốc mới, SHB tiếp tục duy trì chính sách cổ đông ổn định và hấp dẫn trong nhiều năm liên tiếp. Ngân hàng liên tục duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 16–18% nhiều năm liền, trong đó tỷ lệ cổ tức tiền mặt 5%. Riêng năm 2024, SHB trả cổ tức tỷ lệ 18% gồm 13% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Ngân hàng vừa đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn, vừa tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực, đều đặn cho cổ đông. Điều này cho thấy SHB không chỉ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng quy mô, mà còn chú trọng cân bằng giữa mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm hiệu quả sinh lời bền vững cho nhà đầu tư. Tỷ lệ cổ tức năm 2025-2026, SHB dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức 16-18%. Trong đó, tỷ lệ cổ tức 2025 dự kiến 16% gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Từ nền tảng vốn ngày càng vững chắc đến chiến lược kinh doanh bứt phá, từ quản trị theo chuẩn mực quốc tế đến chuyển đổi toàn diện trên mọi mặt hoạt động, SHB đang từng bước xây dựng tư thế mới cho giai đoạn phát triển 2026 và xa hơn. Đây không chỉ là quá trình nâng cao năng lực tài chính của một ngân hàng thương mại, mà còn là hành trình khẳng định vị thế của một định chế tài chính hiện đại, chủ động hội nhập, có khả năng thu hút dòng vốn lớn, đồng hành cùng nền kinh tế và tiếp tục tạo dựng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.