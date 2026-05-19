Lắng đọng phút giây người dân vào Lăng viếng Bác sáng 19/5

(Ngày Nay) - Sáng 19/5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, dòng người nối dài trước khu vực Lăng để vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Đến khoảng 9 giờ sáng, thời tiết tại Hà Nội bắt đầu oi bức, nhiệt độ tăng cao, song không làm giảm đi dòng người hướng về Lăng. Nhiều gia đình, đoàn khách từ các tỉnh xa tranh thủ có mặt từ sớm để được vào viếng Bác trong ngày ý nghĩa này.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lượng khách đến viếng Bác trong các ngày từ 16 đến 18/5 tăng đáng kể so với thời điểm trước đó. Phần lớn là người dân từ các địa phương, chủ động sắp xếp thời gian viếng sớm để tránh tình trạng quá tải trong ngày 19/5.

Đại diện Ban Quản lý cho biết, do dự báo lượng khách tăng cao trong dịp kỷ niệm, công tác tổ chức, phân luồng và bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ nhằm phục vụ người dân tốt nhất.

Người dân từ khắp nơi về viếng Bác trong ngày sinh của Người không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc mà còn là dịp để mỗi người ôn lại những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc.