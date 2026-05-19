Lắng đọng phút giây người dân vào Lăng viếng Bác sáng 19/5

(Ngày Nay) - Sáng 19/5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, dòng người nối dài trước khu vực Lăng để vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Đến khoảng 9 giờ sáng, thời tiết tại Hà Nội bắt đầu oi bức, nhiệt độ tăng cao, song không làm giảm đi dòng người hướng về Lăng. Nhiều gia đình, đoàn khách từ các tỉnh xa tranh thủ có mặt từ sớm để được vào viếng Bác trong ngày ý nghĩa này.

Người dân, trong đó có nhiều học sinh, xếp hàng trật tự tại khu vực cổng vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sáng sớm 19/5.
Người dân từ nhiều địa phương về Hà Nội trong dịp 19/5, trong không khí trang nghiêm, thành kính tại khu vực Lăng.
Dòng người nối dài tiến vào Lăng trong không khí trang nghiêm, trật tự.
Người dân tham quan không gian lưu niệm, tìm hiểu cuộc sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lượng khách đến viếng Bác trong các ngày từ 16 đến 18/5 tăng đáng kể so với thời điểm trước đó. Phần lớn là người dân từ các địa phương, chủ động sắp xếp thời gian viếng sớm để tránh tình trạng quá tải trong ngày 19/5.

Đại diện Ban Quản lý cho biết, do dự báo lượng khách tăng cao trong dịp kỷ niệm, công tác tổ chức, phân luồng và bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ nhằm phục vụ người dân tốt nhất.

Dòng người tiếp tục đổ về Khu Di tích, tạo nên không khí đông đúc trong ngày kỷ niệm 19/5.
Du khách tham quan, trải nghiệm không gian xanh trong khuôn viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người dân từ khắp nơi về viếng Bác trong ngày sinh của Người không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc mà còn là dịp để mỗi người ôn lại những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc.

Viếng lăng Bác Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 18/5, tại Liễu Châu, Trung Quốc xảy ra trận động đất có độ lớn 5.2, vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội) có độ lớn 5.2 ở vị trí có tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc, 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
(Ngày Nay) - Theo Euronews, tỷ lệ người có nguy cơ nghèo đói hoặc bị loại trừ xã hội ở châu Âu không chỉ có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia mà còn ngay giữa những thành phố thủ đô và các vùng miền.
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".