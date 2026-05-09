Thành lập Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam VMAA

(Ngày Nay) -Sự ra đời của VMAA diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, chuyển dịch mô hình tăng trưởng và cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong thu hút dòng vốn chiến lược toàn cầu

Đại hội thành lập Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Mergers & Acquisitions Association - VMAA) diễn ra ngày 8/5, tại Hà Nội đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có một tổ chức nghề nghiệp chuyên biệt trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Đại hội quy tụ hơn 200 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng, tổ chức tư vấn, chuyên gia kinh tế cùng đối tác trong nước và quốc tế.

Trước đó, ngày 21/1, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam.

Việc cấp phép thành lập VMAA là kết quả của hơn 1.000 ngày vận động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và kết nối cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực mua bán - sáp nhập doanh nghiệp.

Hiệp hội VMAA chính thức được thành lập là bước đi cần thiết nhằm chuẩn hóa thị trường, nâng cao chất lượng thương vụ và tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

"Hiệp hội ra đời không chỉ có ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn thể hiện nhu cầu ngày càng rõ rệt của thị trường đối với một hệ sinh thái M&A minh bạch, chuyên nghiệp và chuẩn hóa hơn, qua đó trở thành nền tảng kết nối chiến lược giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu", Bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội M&A Việt Nam cho biết.

Theo thống kê sơ bộ của VMAA cho thấy, năm 2025, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận khoảng 367 thương vụ với tổng giá trị đạt 8,7 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước, cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét và dư địa phát triển lớn.

Song song với đó, nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp trong nước ngày càng gia tăng khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động với con số đạt gần 297,5 nghìn, trong khi 227,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này phản ánh nhu cầu cấp thiết về các giải pháp tái cấu trúc, chuyển nhượng, gọi vốn và tìm kiếm đối tác chiến lược.

Đánh giá về thị trường M&A giai đoạn 2025-2030, TS Nguyễn Đức Kiên, chuyên gia kinh tế, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Phó chủ tịch thường trực VMAA cho rằng thị trường sẽ có nhiều đột biến do bối cảnh địa chính trị quốc tế gây áp lực thay đổi công nghệ cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nước từ năm 2026. Trong nhiệm kỳ mới này, phương châm của Chính phủ sẽ chuyển dịch từ "đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư" sang "đầu tư công thu hút đầu tư tư", đồng thời khẳng định việc không phân biệt doanh nghiệp theo sở hữu mà dựa trên sự đóng góp cho nền kinh tế, áp dụng các ưu đãi của doanh nghiệp FDI cho doanh nghiệp Việt Nam để tạo sự công bằng và cạnh tranh.

“Sau khi đi vào hoạt động, Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam sẽ đóng vai trò phản biện chính sách, là cầu nối thông tin hai chiều với cơ quan quản lý và xây dựng bộ tiêu chí về tư vấn M&A cũng như đánh giá hiệu quả doanh nghiệp. Trọng tâm dài hạn của VMAA là phát triển hệ sinh thái M&A bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức tư vấn, qua đó đóng góp thiết thực cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”, TS Kiên nhấn mạnh.

Đánh giá cao những nỗ lực của ban vận động và các doanh nhân trong tiến trình thành lập VMAA, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định: sự ra mắt của Hiệp hội VMAA diễn ra vào thời điểm rất thuận lợi khi đã có hành lang định hướng quan trọng từ các Nghị quyết của Bộ Chính trị như: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây chính là dư địa và tín hiệu đáng mừng để phát triển thị trường M&A tại Việt Nam theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và có sức lan tỏa, tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế.

Hiệp hội VMAA Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên có cơ cấu tổ chức gồm ban lãnh đạo, ban thường vụ và ban chấp hành gồm 69 doanh nhân, đây chính là bước khởi đầu quan trọng để triển khai phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 5 năm tới và những năm tiếp theo của Hiệp hội VMAA. VMAA đặt mục tiêu từng bước chuẩn hóa nghề M&A thông qua hoạt động đào tạo, xây dựng chương trình nâng cao năng lực, phát triển hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp và hình thành mạng lưới chuyên gia, luật sư, ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức kiểm toán, tư vấn hỗ trợ toàn diện cho từng thương vụ.