Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ

(Ngày Nay) - Chiều 18/5, công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan chính thức được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện thêm không gian văn hóa – lịch sử giàu ý nghĩa tại quê hương Bác Hồ (Nghệ An).
Dự lễ khởi công có ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Công trình Thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những hạng mục thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nghệ An) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

Dự án Thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ kinh phí.

Công trình chính thức được khởi công vào tháng 11/2023, nhằm tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể, tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách đến tham quan, thăm viếng khu mộ; góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Về tổng thể, Thác 9 tầng bao gồm 3 hạng mục chính: Khu hồ nước trung tâm, khu suối – thác và khu đường dạo cảnh quan, được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và yếu tố văn hóa bản địa.

Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ ảnh 1

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Chín tầng nước biểu tượng cho 9 chữ Cù lao: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc, như lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc mang những ý niệm kín đáo, “ước lệ” cho sự vĩnh hằng và thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, với trách nhiệm của chủ đầu tư là đơn vị quản lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể để nơi đây thực sự là công trình tri ân, tưởng niệm xứng tầm với công lao của bà Hoàng Thị Loan. Qua đó, đáp ứng nhu cầu tham quan, thăm viếng của nhân dân, du khách và góp phần vào việc quảng bá, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt – Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 18/5, tại Liễu Châu, Trung Quốc xảy ra trận động đất có độ lớn 5.2, vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội) có độ lớn 5.2 ở vị trí có tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc, 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
(Ngày Nay) - Theo Euronews, tỷ lệ người có nguy cơ nghèo đói hoặc bị loại trừ xã hội ở châu Âu không chỉ có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia mà còn ngay giữa những thành phố thủ đô và các vùng miền.
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".