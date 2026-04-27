Á Hoàng Miền Di Sản Dương Nguyệt Ánh đăng quang tại Miss Global Business Innovation 2026

Hữu Quyết In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối ngày 26/04, đêm chung kết cuộc thi Miss Global Business Innovation 2026 đã được tổ chức tại Trung Quốc, với sự góp mặt của các nữ doanh nhân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là sân chơi quốc tế nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới sáng tạo của phụ nữ trong thời đại mới.
Doanh nhân Dương Nguyệt Ánh đã ghi dấu giữa dàn thí sinh quốc tế, khi xuất sắc đạt danh hiệu Á Hoàng Miền Di Sản - giải thưởng tôn vinh vẻ đẹp gắn liền với giá trị văn hoá, lịch sử và bản sắc dân tộc. Ngay ở những vòng thi đầu tiên, đại diện Việt Nam gây ấn tượng với ban giảm khảo qua phong thái tự tin, thần thái cuốn hút cùng khả năng giao tiếp linh hoạt. Không chỉ sở hữu ngoại hình thanh lịch, tân Á Hoàng còn gây chú ý với bởi tư duy kinh doanh hiện đại, tinh thần hội nhập và niềm đam mê lan toả các giá trị di sản văn hoá Việt Nam ra thế giới.

Danh hiệu Á Hoàng Miền Di Sản không chỉ là sự ghi nhận nhan sắc mà còn tôn vinh hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hoá. Phần trình dự án gắn liền với bảo tồn và phát triển di sản của Dương Nguyệt Ánh được hội đồng giám khảo đánh giá cao vì hình ảnh nữ doanh nhân không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có trách nhiệm với cộng đồng và dân tộc.

Miss Global Business Innovation 2026 bên cạnh một cuộc thi sắc đẹp, còn là sự kiện hướng tới xây dựng hình mẫu nữ doanh nhân hiện đại hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo. Qua thành công của Dương Nguyệt Ánh và các đại diện Việt Nam, vị thế của phụ nữ Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp và trí tuệ quốc tế càng được khẳng định.

Phần trình diễn của tân Á Hoàng với trang phục và nội dung chứa đựng những nét đẹp truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu bản sắc, khát vọng không ngừng vươn xa. Với danh hiệu đạt được, Dương Nguyệt Ánh bày tỏ mong muốn tiếp tục hành trình lan toả giá trị di sản, kết nối cộng đồng doanh nhân và truyền cảm hứng đến thế hệ phụ nữ trẻ trong thời kỳ hội nhập.

Sắc đẹp Doanh nhân Cuộc thi sắc đẹp

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

