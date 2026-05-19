(Ngày Nay) - FiinRatings vừa công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với hai lô trái phiếu dự kiến phát hành của CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam (TNRE) gồm TRE32601 và TRE32602. Cả hai lô trái phiếu đều được xếp hạng tín nhiệm ở mức “CCC”, kèm triển vọng “không thuận lợi”.

Hơn 2.100 tỷ đồng trái phiếu TNRE bị xếp hạng tín nhiệm không thuận lợi.

Theo báo cáo công bố ngày 8/5/2026, FiinRatings đánh giá lô trái phiếu TRE32601 có quy mô dự kiến phát hành 1.930 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 4 năm. Trong khi đó, lô trái phiếu TRE32602 có giá trị dự kiến 173 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 1 năm.

Đáng chú ý, đây là mức xếp hạng phản ánh rủi ro tín dụng ở mức cao, cho thấy khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức phát hành chịu tác động mạnh từ các điều kiện kinh doanh, tài chính và môi trường vận hành.

Theo phương án phát hành, TNRE cho biết phần lớn nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu TRE32601 sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1 với tổng giá trị khoảng 1.559 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại sẽ được dùng để thanh toán, cơ cấu các khoản vay hiện hữu với CTCP Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1 và CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam.

Trong khi đó, toàn bộ số tiền thu được từ lô trái phiếu TRE32602 dự kiến dùng để cơ cấu nợ của doanh nghiệp. Khoản nợ được tái cơ cấu chủ yếu liên quan đến CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam với giá trị hiện tại hơn 491 tỷ đồng.

Việc doanh nghiệp tiếp tục huy động vốn để tái cơ cấu các khoản vay hiện hữu được xem là một trong những nguyên nhân khiến hồ sơ tín dụng bị đánh giá thận trọng.

Trong báo cáo xếp hạng, FiinRatings cho biết cả hai lô trái phiếu đều được xếp hạng ở mức “CCC” dựa trên hồ sơ tín nhiệm của chính tổ chức phát hành.

Đơn vị xếp hạng cho rằng TNRE đang chịu áp lực đáng kể về dòng tiền, đòn bẩy tài chính và nghĩa vụ nợ trong bối cảnh ngành năng lượng tái tạo còn tồn tại nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế giá điện, thanh toán và huy động vốn.

Đáng chú ý, dù hai lô trái phiếu đều có cơ chế bảo lãnh thanh toán từ CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (TNG), CTCP Phát triển Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng (DITP) và ông Nguyễn Tâm Thịnh – Chủ tịch HĐQT TNG. Song FiinRatings cho biết các đơn vị bảo lãnh này “chưa thỏa mãn điều kiện đáp ứng năng lực tài chính vượt trội so với tổ chức phát hành” để được xem là bên bảo lãnh đủ điều kiện.

Vì vậy, tổ chức xếp hạng không áp dụng cơ chế nâng hạng tín nhiệm dựa trên bảo lãnh thanh toán đối với hai lô trái phiếu nói trên.

Bên cạnh đó, FiinRatings cũng cho rằng tài sản bảo đảm chưa đủ tạo cải thiện xếp hạng. Theo đó, hai lô trái phiếu đều là nợ được bảo đảm bằng tài sản. Tuy nhiên, tổ chức xếp hạng không thực hiện điều chỉnh tăng mức tín nhiệm dựa trên tài sản bảo đảm.

Nguyên nhân đến từ khả năng thu hồi tài sản trong trường hợp xử lý nghĩa vụ nợ vẫn đối mặt nhiều yếu tố bất định như tính thanh khoản của tài sản, biến động giá trị tài sản, rủi ro pháp lý, thời gian xử lý tài sản bảo đảm.

Ngoài ra, FiinRatings cũng lưu ý trong trường hợp số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán nghĩa vụ liên quan, nhà đầu tư vẫn có thể đối diện rủi ro tổn thất.

Dư nợ trái phiếu của TNRE tăng hơn 9.000 tỷ đồng lên mức 15.197 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ trước đó.

Trong khi đó, báo cáo công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của TNRE, bức tranh tài chính của doanh nghiệp cho thấy áp lực nợ vay và đòn bẩy tài chính tiếp tục ở mức cao, dù doanh nghiệp vẫn duy trì lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của TNRE đạt khoảng 11.207 tỷ đồng, tăng so với mức 9.346 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 22,7 tỷ đồng, còn lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng mạnh lên hơn 2.571 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả tăng mạnh lên gần 31.358 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng ở mức hơn 13.271 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu tăng vọt lên khoảng 15.197 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ trước đó.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,26 lần lên 2,8 lần; hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,64 lần lên 1,36 lần, cho thấy doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn vay và trái phiếu để duy trì hoạt động và triển khai dự án.

Về hiệu quả kinh doanh, TNRE ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 465 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 486 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 469 tỷ đồng, thấp hơn mức hơn 504 tỷ đồng của cùng kỳ 2024.

Các chỉ số sinh lời cũng suy giảm. ROA giảm từ 1,65% xuống 1,10%, còn ROE giảm từ 5,40% xuống 4,18%. Ngoài ra, khả năng thanh toán lãi vay giảm từ 1,52 lần xuống 1,40 lần, phản ánh áp lực chi phí tài chính ngày càng lớn trong bối cảnh doanh nghiệp duy trì quy mô nợ cao.

Nhìn chung, áp lực tài chính của nhóm Trung Nam tiếp tục là điểm đáng chú ý vì những năm gần đây, nhóm doanh nghiệp Trung Nam liên tục chịu áp lực lớn về dòng tiền và cơ cấu nợ trong bối cảnh ngành năng lượng tái tạo gặp khó khăn về cơ chế thanh toán giá điện chuyển tiếp, chậm ghi nhận doanh thu và áp lực lãi vay.

Việc TNRE tiếp tục phát hành trái phiếu với mục đích cơ cấu nợ và tái tài trợ các khoản vay hiện hữu cho thấy nhu cầu vốn của doanh nghiệp vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, kết quả xếp hạng “CCC/không thuận lợi” từ FiinRatings phản ánh mức độ thận trọng đáng kể của thị trường đối với khả năng cân đối tài chính và thực hiện nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.