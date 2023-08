Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhạc sỹ Văn Cao

Đến dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng đại diện các cơ quan Đảng, ban, bộ, ngành Trung ương.

Chương trình nghệ thuật “Đàn chim Việt” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và là sự kiện âm nhạc quan trọng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam trong năm 2023, nhằm tôn vinh những giá trị to lớn và những sáng tạo, cống hiến xuất sắc của nhạc sỹ Văn Cao đối với nền âm nhạc nói riêng và nền văn hóa nghệ thuật của đất nước nói chung, thông qua những tác phẩm nghệ thuật bất hủ của ông.

Chương trình mở đầu với đoạn phim video ngắn khắc họa chân dung Văn Cao - người nghệ sỹ ở 3 lĩnh vực: âm nhạc, hội họa và thơ ca. Riêng về âm nhạc, nhạc sỹ Văn Cao thành công ở cả ba thể loại âm nhạc trữ tình, trường ca và âm nhạc cách mạng. Tài năng sáng tác của Văn Cao, cũng như thành tựu nghệ thuật của ông, đặc biệt trong đó là bài hát “Tiến quân ca” - Quốc ca của Việt Nam đã làm giàu có thêm cho kho tàng nghệ thuật dân tộc.

Sau đoạn phim ngắn về cuộc đời, sự nghiệp của Văn Cao, công chúng được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, ấn tượng với những sáng tác bất hủ của Văn Cao. Đó “Đàn chim Việt”, với sự thể hiện của Tùng Dương, Đào Tố Loan, Khánh Ngọc, Trang Bùi, Sèn Hoàng Mỹ Lam; tác phẩm “Thiên Thai” qua sự thể hiện của nghệ sỹ Thanh Lam; “Cung đàn xưa” do ca sỹ Vũ Thắng Lợi - Lan Anh biểu diễn.

Bên cạnh đó, các ca khúc “Suối mơ” (nghệ sỹ Mỹ Linh), “Buồn tàn thu” (Ánh Tuyết - Hà Trần), “Trương Chi” (Tùng Dương) biểu diễn đã mang đến cho công chúng nhiều cảm xúc đặc biệt về các tác phẩm âm nhạc trữ tình của nhạc sỹ Văn Cao.

Chương trình nghệ thuật cũng giới thiệu các tác phẩm đỉnh cao trong âm nhạc cách mạng của nhạc sỹ Văn Cao, đã khắc sâu trong lòng công chúng Việt. Đó là Mashup “Làng tôi” và “Ngày mùa” với sự thể hiện của các ca sỹ Đào Tố Loan, Nam Khánh, Ngô Hương Diệp, Trang Bùi…; Mashup “Chiến sỹ Việt Nam - Không quân Việt Nam - Bài ca chiến sỹ Hải quân” do các nghệ sỹ Phúc Tiệp - Yvol - Tạ Quang Thắng và dàn hợp xướng nam biểu diễn. Các ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” do Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng biểu diễn; ca khúc “Bắc Sơn” do Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương và dàn hợp xướng thể hiện; “Trường ca Sông Lô” do nghệ sỹ Đào Mác - Khánh Ngọc thể hiện; “Mùa Xuân đầu tiên” do tốp nữ biểu diễn…

Đặc biệt, đêm diễn mang đến cho công chúng trải nghiệm đặc biệt ấn tượng khi tiết mục biểu diễn ca khúc “Tiến về Hà Nội” và ca khúc “Tiến quân ca” với sự tham gia biểu diễn của đội ngũ hàng trăm nghệ sỹ cả ở sân khấu bên trong và sân khấu bên ngoài Nhà hát Lớn Hà Nội - Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Thời khắc Quảng trường Cách mạng tháng Tám bừng sáng, những lá cờ đỏ sao vàng được thả từ trên cao Nhà hát Lớn xuống, cùng với sự xuất hiện của hàng trăm nghệ sỹ của đoàn quân nhạc, các nghệ sỹ trong vai các chiến sỹ, quần chúng nhân dân mang đến cảm xúc ấn tượng và khó quên cho người xem.

Khi lời hát bài “Tiến về Hà Nội” và “Tiến quân ca” - Quốc ca Việt Nam hùng tráng vang lên, công chúng như được quay trở về với không khí sục sôi của những ngày khởi nghĩa giành chính quyền cách đây 78 năm, vào tháng Tám năm 1945…

Tiết mục “Bến Xuân - Đàn chim Việt” do các nghệ sỹ nổi tiếng: Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Lam, Lan Anh, Thắng Lợi, Tùng Dương, Đào Tố Loan… cùng dàn giao hưởng và sự tham gia của hàng trăm diễn viên khép lại đêm nghệ thuật đầy ấn tượng, tri ân nhạc sỹ Văn Cao - tác giả của Quốc ca Việt Nam.

Đêm nghệ thuật “Đàn chim Việt” kết thúc, nhưng dư âm và sự thăng hoa đầy cảm xúc cùng các tuyệt phẩm của nhạc sỹ Văn Cao vẫn sẽ còn mãi trong lòng công chúng. Vượt qua một chương trình nghệ thuật thông thường, đêm nhạc là sự kiện nghệ thuật để người hâm mộ, người dân tưởng nhớ về chân dung một người nghệ sỹ tài hoa ở nhiều lĩnh vực văn chương, nghệ thuật, một con người với tất cả tài năng của mình đã khắc tên ông vào lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam. Tài năng sáng tác của Văn Cao, cũng như thành tựu nghệ thuật của ông, đặc biệt trong đó là bài hát “Tiến quân ca” - Quốc ca của Việt Nam đã làm giàu có thêm cho kho tàng nghệ thuật dân tộc Việt Nam.