Chuông vàng vọng cổ 2026: Giữ lửa truyền thống, tiếp bước tương lai

(Ngày Nay) -Chiều 20/7, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) chính thức công bố cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ (CVVC) 2026 lần thứ 21, đánh dấu hơn 2 thập kỷ bền bỉ gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa di sản nghệ thuật Cải lương - loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Nam bộ đến đông đảo công chúng.

Tiếp tục là bệ phóng cho nghệ sĩ trẻ

Ra đời từ năm 2006, CVVC đã trở thành một sân chơi nghệ thuật uy tín hàng đầu cho các nghệ sĩ và người yêu mến nghệ thuật cải lương. Qua 20 mùa giải, chương trình khẳng định vị thế là điểm tựa vững chắc, nâng đỡ những “viên ngọc thô” trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhiều giọng ca bước ra từ cuộc thi đã trở thành nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân được khán giả yêu mến, góp phần tiếp nối sức sống mãnh liệt của sân khấu truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại.

Phát biểu tại sự kiện, bà Diệp Bửu Chi, Phó Tổng giám đốc HTV, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển Cải lương: “Cải lương không chỉ là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống, mà còn là một di sản văn hóa của dân tộc – nơi lưu giữ những giá trị nhân văn, bản sắc và tâm hồn Việt Nam… Bước vào mùa giải thứ 21, chúng tôi ý thức rằng việc giữ gìn truyền thống là trách nhiệm, nhưng đồng thời phải không ngừng đổi mới để cuộc thi đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đứng trước một chặng đường mới, chúng tôi hiểu rằng: nếu “giữ lửa truyền thống” là trách nhiệm, thì “tiếp bước tương lai” chính là mục tiêu, là khát vọng mà CVVC luôn hướng đến”.

Những điểm mới trong mùa giải thứ 21

Nổi bật trong mùa giải năm nay là cơ chế kết nối lần đầu tiên được triển khai giữa CVVC và Bông lúa vàng – cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử - cải lương hay có bề dày hơn 30 năm của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) trước đây (nay VOH đã sáp nhập vào HTV).

Theo đó, “top 3” thí sinh xuất sắc nhất của mùa giải Bông lúa vàng 2025 sẽ được đặc cách vào vòng tuyển chọn Chuông vàng Vọng cổ 2026. Điểm đổi mới này hứa hẹn tạo nên hành trình phát triển chuyên môn xuyên suốt cho các tài năng trẻ đam mê đờn ca tài tử và cải lương.

Bên cạnh đó, BTC đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện nghệ thuật. Thí sinh tiến sâu vào các vòng trong sẽ nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ các nghệ sĩ tên tuổi.

Đặc biệt, một điểm nhấn hoàn toàn mới nữa là chuỗi hoạt động trải nghiệm mang tên “Nhật ký trưởng thành của thí sinh”. Trước khi bước vào các đêm thi, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi hành trình qua nhiều điểm đến ý nghãi với các hoạt động: kết nối cộng đồng (giao lưu tại Trung đoàn Gia Định, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân…); sẻ chia yêu thương (đồng hành và lan tỏa tình cảm với các học sinh tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu); trau dồi chuyên môn (học hỏi kinh nghiệm và bồi đắp tình yêu nghề tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cùng các nghệ sĩ tiền bối).

Những trải nghiệm thực tế này không chỉ giúp các bạn trẻ trau dồi vốn sống, bản lĩnh nghề nghiệp mà còn bồi đắp nhân cách, sự thấu cảm sâu sắc. Qua đó, mỗi thí sinh không chỉ ca bằng giọng hát mà còn cống hiến bằng cả trái tim.

Ra mắt 32 thí sinh vào vòng tuyển chọn

Cuộc thi năm nay được khởi động từ tháng 5/2026 với hình thức thử giọng trực tuyến và sơ tuyển tại các địa phương. Qua đó, BTC đã chọn được 32 thí sinh vào vòng tuyển chọn, ra mắt tại lễ công bố cuộc thi.

Ở vòng tuyển chọn, 32 thí sinh được chia đội theo cặp sẽ chọn dự thi 1 trong các trích đoạn cải lương do BTC gợi ý (không quá 12 phút/ đội). Sau 4 đêm thi tuyển chọn, BTC sẽ chọn 9 thí sinh vào vòng chung kết, trong đó có 8 thí sinh được ban giám khảo chọn và 1 thí sinh sẽ do khán giả bình chọn trong danh sách “Thí sinh bứt phá” do BTC đăng trên Fanpage “Chuông vàng vọng cổ”.

Tại vòng chung kết, 9 thí sinh phải trải qua 3 vòng thi để chọn ra 3 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng để tranh danh hiệu “chuông vàng” (dự kiến diễn ra vào 27/9).

Cuộc thi CVVC 2026 sẽ được truyền thông đa nền tảng trên các hạ tầng của HTV. Vòng tuyển chọn với sự tranh tài của 32 thí sinh sẽ lên sóng vào 21h các ngày Chủ nhật vào ngày 2, 9, 16 và 23/8 trên kênh HTV9 và các nền tảng số chính thức của HTV.