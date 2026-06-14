Hải Anh - con gái đạo diễn “Gánh xiếc rong” dựng kịch về cải lương

(Ngày Nay) -Tối 14 và 20/6, tại sân khấu Nhà Thiếu nhi Quận 10 (phường Hòa Hưng), vở kịch "Hạ màn” (tác giả - đạo diễn: Trần Hải Anh) - một vở diễn đặc biệt khi được thực hiện bởi một ê-kíp xuất thân từ điện ảnh lần đầu làm sân khấu - sẽ chính thức ra mắt khán giả.

Hạ màn do Trần Hải Anh - một đạo diễn người Pháp gốc Việt Hải Anh đang làm việc trong lĩnh vực sách và phim ảnh tại Pháp và Việt Nam viết kịch bản và dàn dựng. Đây là lần đầu Hải Anh và ê-kíp sáng tạo của mình dấn thân vào lĩnh vực sân khấu tuy nhiên cô được sự hỗ trợ và cố vấn từ mẹ mình là đạo diễn Việt Linh, người sáng lập Sân khấu Kịch Hồng Hạc và đưa mô hình kịch đọc lan tỏa tại TPHCM.

Hạ màn có cái tứ khá lạ so với các vở kịch thông thường khi là hành trình “xuyên không” của cô bé Lan theo các giai đoạn cuộc đời của Thanh Kim – cô đào cải lương nổi tiếng một thời – và chứng kiến những biến thiên, thăng trầm của đời sống sân khấu cải lương từ thời hoàng kim đến hiện tại nhiều thử thách.

Hạ màn cũng được hình thành từ một khoảnh khắc suy tư của Hải Anh khi bắt gặp một cô bé một mình đến rạp xem kịch lần đầu tiên trong đời từ nhiều năm về trước. Từ ấy, Hải Anh đặt câu hỏi về khoảnh khắc đầu tiên đưa con người đến với nghệ thuật – liệu có thay đổi gì trong cuộc đời cô bé năm đó khi lần đầu biết đến sân khấu?

Còn với Hải Anh, tình yêu nghệ thuật đến từ những ký ức được truyền lại trong gia đình. Cô sinh ra và lớn lên ở Pháp, thấm nhuần văn hóa Pháp nhưng cũng gần gũi với cội nguồn Việt Nam từ người mẹ làm nghệ thuật có thời thanh xuân ở chiến khu và nhất là những cuộn băng cải lương xem cùng bà nội mỗi cuối tuần.

Từ ký ức ấy, Hải Anh gặp gỡ được những người bạn cũng chia sẻ hoài niệm về một tuổi thơ từng biết đến cải lương và mong muốn kể lại ký ức ấy theo cách của mình như một cách nhìn lại di sản kết tinh trong tâm hồn mình và tìm sự kết nối giữa các thế hệ.

Chia sẻ về Hạ màn, đạo diễn Việt Linh (NSƯT, đạo diễn phim Gánh xiếc rong; Mê thảo – Thời vang bóng; Chung cư; Dấu ấn của quỷ…, bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến “hàng chục bạn trẻ chưa làm sân khấu bao giờ đã mạnh dạn nắm tay nhau làm ra một tác phẩm tuy còn khiếm khuyết theo quan điểm của hội đồng cố vấn nhưng đong đầy tình yêu nghệ thuật nước nhà”. “Là một người mẹ, tôi cảm thấy yên tâm với con mình, yên tâm với lớp trẻ. Các em yêu đất nước, yêu dân tộc, yêu văn hóa theo cách của mình. Đừng ép người trẻ phải yêu theo cách của chúng ta, các em sẽ làm nên nhiều điều bất ngờ” – đạo diễn Việt Linh nói.

Hạ màn có sự tham gia biểu diễn của các diễn viên: Lý Kiều Hạnh, Trung Dũng, Kỳ Thảo, Lê Chi Na, bé Bảo Nghi…