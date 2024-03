Có gì trong show diễn Phú Quốc có tới hơn nửa khán giả là khách quốc tế?

Mỗi tối, show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả - Kiss of the sea tại Thị trấn Hoàng Hôn thu hút hàng trăm đến hàng nghìn du khách đón xem, trở thành một trong những show diễn hút khách bậc nhất tại Phú Quốc hiện nay.

Trong show diễn, những biểu cảm được thấy ở hầu hết du khách là ánh mắt rạng ngời, khuôn miệng há hốc vì kinh ngạc và những tràng pháo tay rộn vang trong tiếng nhạc. Hayoon, du khách Hàn Quốc không giấu nổi sự xúc động sau khi xem show diễn: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem một show trình diễn đẹp mắt và nhiều cảm xúc như vậy, từ hồi hộp cho đến hạnh phúc vỡ òa. Đặc biệt tôi rất thích những bản nhạc trong show, nơi bạn có thể hòa mình theo nhún nhảy, vỗ tay cùng các diễn viên quốc tế”.

Cùng gia đình tới show diễn, Adriana, du khách Ba Lan chia sẻ: “Lũ trẻ vô cùng phấn khích với màn trình diễn của hiệu ứng lửa, nước, 3D mapping và đặc biệt cú nhào lộn trên không của các nghệ sĩ quốc tế. Show pháo hoa cuối cùng khiến cả gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi đã ôm nhau thật chặt để ghi nhớ lại khoảnh khắc này”.

Không chỉ du khách quốc tế, nhiều du khách Việt cũng thể hiện sự phấn khích khi lần đầu tiên được xem show diễn mãn nhãn và độc đáo như vậy. Nụ Hôn Của Biển Cả được Sun Group lên ý tưởng đưa về Việt Nam cách đây 8 năm và được dàn dựng bởi ECA2 - Nhà sản xuất show đa phương tiện hàng đầu đến từ Pháp, từng có kinh nghiệm tổ chức hơn 60 chương trình biểu diễn trên toàn thế giới.

Theo ông Jean-Christophe Canizares - CEO của ECA2, Nụ Hôn Của Biển Cả là show diễn lớn nhất trên thế giới do công ty này dàn dựng. Đặc biệt, nhà hát Nụ Hôn Của Biển Cả được thiết lập danh hiệu “Nhà hát ngoài trời trên biển quy mô nhất thế giới”, với khán đài 5.000 chỗ ngồi, màn chiếu nước biển 1.000m2, sân khấu 3 vòm chiếu cao tới 26m, tương đương tòa nhà 9 tầng.

Nụ Hôn Của Biển Cả cũng là show diễn đầu tiên tại Việt Nam lấy cốt truyện giả tưởng về vũ trụ, kể về chuyện tình của chàng trai Phú Quốc và vệ binh dải ngân hà đến trái đất thông qua hố đen vũ trụ. Sức mạnh của tình yêu và sự đoàn kết đã giúp các nhân vật chính chiến thắng thế lực đen tối đang đe dọa đến an nguy của trái đất và ngân hà. Song nội dung câu chuyện còn ẩn chứa những thông điệp cao đẹp, về bảo vệ môi trường và các loài động vật quý hiếm như dugong của Phú Quốc.

Trên truyền thông quốc tế, Nụ Hôn Của Biển Cả được gọi là đỉnh cao của nghệ thuật dàn dựng, khi kết hợp các hiệu ứng lửa, nước, laser, ánh sáng, 3D mapping, âm nhạc… 60 nghệ sĩ quốc tế được coi là “linh hồn” của show diễn, khi cả 5 lần xuất hiện, họ đều gây choáng ngợp với những vũ điệu với kỹ thuật cao, trang phục, đạo cụ cầu kỳ và diễm lệ, cùng lớp hóa trang tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Sự tổng hòa của công nghệ, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn đã đưa khán giả vào một “bom tấn” thực thụ, mà ở đó họ chính là những nhân vật trong bộ phim hấp dẫn và hoành tráng này.

Ngay sau show Nụ Hôn Của Biển Cả, show diễn pháo hoa nghệ thuật được trình diễn với hơn 100 hiệu ứng trình diễn pháo hỏa thuật, pháo tầm cao và tầm thấp trên nền những ca khúc bất hủ We are the champion, Dancing Queen, Mamma Mia…

Hàng nghìn bông hoa ánh sáng vút bay trên nền trời cùng âm nhạc sôi động mang đến những cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc nhất đến với khán giả. Cùng với sự có mặt của show pháo hoa, Thị trấn Hoàng Hôn đã trở thành siêu quần thể vui chơi giải trí đầu tiên trên thế giới trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm.

Câu chuyện tình yêu lãng mạn, những giá trị nhân văn về văn hóa, thiên nhiên và con người xứ đảo được kể đầy hấp dẫn bằng ngôn ngữ của nghệ thuật trình diễn và pháo hoa rực rỡ mỗi đêm, thật không khó để trả lời cho câu hỏi vì sao show Nụ Hôn Của Biển Cả lại trở thành show diễn đáng xem nhất tại đảo ngọc hiện nay.