Con đường tự chủ Deep Tech của CT Group

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đất nước, CT Group đang theo đuổi chiến lược đầu tư vào Deep Tech với mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ lõi và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 34 năm thành lập, CT Group công bố những kết quả nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như máy bay không người lái (UAV), kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE), bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, công nghệ vũ trụ, tín chỉ carbon, bản sao số quốc gia và robot. Theo doanh nghiệp, hệ sinh thái hiện gồm 15 công ty công nghệ, trong đó 8 đơn vị hoạt động ở các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa các công nghệ nền tảng.

Một trong những lĩnh vực trọng tâm là công nghệ UAV. Theo CT Group, CT UAV hiện vận hành 5 nhà máy sản xuất cùng 22 phòng thí nghiệm tại Việt Nam và một số quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Israel và Đài Loan (Trung Quốc). Doanh nghiệp cho biết tỷ lệ nội địa hóa các công nghệ cốt lõi đạt khoảng 87,5%, đồng thời sở hữu 172 tài sản trí tuệ (IP) với giá trị ước tính gần 200 triệu USD.

CT UAV cũng dự kiến đưa vào hoạt động nhà máy tại Hoa Kỳ trong quý IV/2026, đồng thời đề xuất đầu tư khu liên hợp công nghệ UAV, nhà máy pin mật độ cao và khu nghiên cứu pin hydrogen tại Tây Ninh. Đơn vị hiện có khoảng 900 kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia, đặt mục tiêu nâng lên khoảng 9.000 nhân sự vào năm 2027.

Song song với UAV, CT Group mở rộng đầu tư vào lĩnh vực kinh tế không gian tầm thấp. Theo doanh nghiệp, GASCO-LAE đã sử dụng UAV để vận hành tuyến bay thương mại vượt biển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, đồng thời nghiên cứu phát triển hạ tầng, radar, chip chuyên dụng và các giải pháp phục vụ hoạt động bay.

Ở lĩnh vực bản sao số (Digital Twin), NDT15 phát triển các giải pháp cho đô thị thông minh, quản lý tài nguyên, nông nghiệp, môi trường, cảng biển và khu công nghiệp. Trong khi đó, VGCT nghiên cứu công nghệ ghép giác mạc sinh học và chuẩn bị thành lập trung tâm điều trị ung thư cá thể hóa.

Đối với ngành bán dẫn, CT Group cho biết đang xây dựng hệ sinh thái từ thiết kế chip đến lắp ráp, kiểm thử và đóng gói. CT Verse tập trung nghiên cứu radar, vệ tinh quang học, công nghệ RF, 5G/6G và các phương tiện không người lái. Ở lĩnh vực tín chỉ carbon, doanh nghiệp triển khai các dự án ứng dụng UAV, LiDAR và hệ thống MRV nhằm hỗ trợ phát triển thị trường tín chỉ carbon.

Theo Nghị quyết 57-NQ/TW, Việt Nam hướng tới hình thành các doanh nghiệp có năng lực làm chủ công nghệ chiến lược và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế số. Trong bối cảnh đó, việc doanh nghiệp tư nhân đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực như UAV, bán dẫn, AI hay công nghệ sinh học được xem là hướng đi đòi hỏi nguồn lực lớn và tầm nhìn dài hạn.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group cho biết, tập đoàn đã dành nhiều năm đầu tư cho các phòng thí nghiệm, nhà máy và hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ. Theo ông, để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, doanh nghiệp cần sự đồng hành của các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy quá trình nghiên cứu và thương mại hóa.

Dù hiệu quả của các dự án Deep Tech cần thêm thời gian kiểm chứng, xu hướng doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các công nghệ nền tảng được đánh giá là bước chuyển từ vai trò ứng dụng sang nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ công nghệ, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.