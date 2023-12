Công an Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Giang Trọng Tú

(Ngày Nay) - Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiến đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

​Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội xác định nghi phạm trong vụ án là Giang Trọng Tú (SN 1978; quê Thái Bình; HKTT: ngõ 4 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội; chỗ ở khác: Chung cư Hapulico, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện chưa rõ đối tượng Giang Trọng Tú đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, ngày 1/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng trên.

​Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0692194090 hoặc đồng chí Dương Tuấn Anh SĐT 0947081826), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.