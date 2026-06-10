Đưa lực lượng tìm kiếm hài cốt chuyên nghiệp tới Công viên Lê Thị Riêng

(Ngày Nay) -Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) Quân khu 7, đơn vị sẽ huy động các đội K (lực lượng chuyên trách khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia) tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 xác định TPHCM là địa bàn trọng điểm trong kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây từng là chiến trường đô thị ác liệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ quân Giải phóng đã anh dũng hy sinh.

Được biết, các đội K hiện đang làm nhiệm vụ tại Campuchia sẽ hoàn thành đợt công tác và trở về nước vào cuối tháng 6 này. Dự kiến ngay sau khi về nước, Quân khu 7 sẽ huy động lực lượng này sớm bắt tay phối hợp cùng các đơn vị của TPHCM để tổ chức tìm kiếm, quy tập một cách bài bản và hiệu quả hơn.

Ngoài lực lượng các đội K thuộc Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng đã công bố danh sách lực lượng tham gia thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại TPHCM. Lực lượng sĩ quan, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM gồm 37 người, bao gồm 6 sĩ quan giữ các chức vụ quản lý, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 21 chiến sĩ từ các đơn vị trực thuộc. Các lực lượng này sẽ tham gia khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây là hành động cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động này cũng góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng, chính đáng của thân nhân liệt sĩ.

Theo kế hoạch dự kiến, công tác quy tập sẽ được triển khai vào đầu tháng 7 tới. Trước khi tiến hành đào tìm, các đơn vị sẽ dành thời gian khảo sát hiện trường, phân tích địa tầng, xác định các dấu hiệu vật lý và sử dụng radar xuyên thấu để thu thập dữ liệu.

Lãnh đạo Quân khu 7 cho biết, do đặc thù khu vực trung tâm TPHCM là đô thị với nhiều nhà cửa, công trình kiến trúc đa dạng, phức tạp, nên quy trình tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ cần được thực hiện chặt chẽ hơn so với các địa bàn rừng núi. Sau giai đoạn khảo sát dự kiến kéo dài từ 1 đến 3 ngày, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu trong khoảng 7 đến 10 ngày trước khi xây dựng phương án quy tập cụ thể.