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Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Ngay từ sáng sớm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) đã đông nghịt người. Họ đến từ các cơ quan, đoàn thể, là những cựu quân nhân hay những người dân bình thường. Nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ, họ tới công viên viếng, thắp nén nhang để tưởng nhớ những liệt sĩ đã nằm lại nơi đây suốt gần 60 năm.
Sáng 27/7, dòng người xếp hàng dài như vô tận trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng để viếng các liệt sĩ
Sáng 27/7, dòng người xếp hàng dài như vô tận trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng để viếng các liệt sĩ

Giữa khí trời mát hơn mọi ngày của tháng 7 do ảnh hưởng bão xa, dòng người dù đông nhưng vẫn xếp hàng trang nghiêm, thành kính và lần lượt vào viếng tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, viếng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quận 10 (trước đây). Sau đó, từng người lần lượt di chuyển vào Nhà tưởng niệm, nơi lưu giữ hài cốt các liệt sĩ vừa được tìm thấy, thành kính cúi đầu, nghiêng mình, nghẹn ngào trước anh linh các liệt sĩ.

Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 1

Dòng người xếp hàng vào viếng hài cốt liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm ở Công viên Lê Thị Riêng

Ông Lê Xuân Nghiêm, nguyên là lính Sư đoàn 10, đưa hai bàn tay nhăn nheo sờ lên từng chiếc quách đựng hài cốt liệt sĩ như muốn tìm một chút thân quen nào đó của tình đồng đội. Ông nghẹn ngào kể, trong những ngày kháng chiến chống Mỹ, sư đoàn của ông có hàng ngàn chiến sĩ ra đi. Cứ lớp trước ngã xuống, lớp sau lại tiếp tục xông lên chiến trường, không quản thân mình để chiến đấu. Nghe tin Công viên Lê Thị Riêng tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, nhân ngày 27/7, ông nhờ con cháu đưa tới để thắp nén nhang tri ân những người đồng đội xưa. “Đau lắm! Nhớ lắm, bao đồng đội của tôi đã ngã xuống để chúng tôi có được ngày độc lập hôm nay”, ông Nghiêm nghẹn ngào.

Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 2

Ông Lê Xuân Nghiêm

Cũng như ông Lê Xuân Nghiêm, bà Lê Thị Hồng Tước không ngừng xúc động khi tới viếng những người đồng đội. Bà Tước năm nay 83 tuổi, nguyên là quân y trong kháng chiến chống Mỹ. Trong chiến tranh, bà đã cứu chữa rất nhiều thương binh nhưng cũng chứng kiến sự ra đi của không ít đồng đội. Để viếng các liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, bà đã nhờ con cháu đưa từ Đắk Lắk về TP.HCM. Dù quãng đường xa và sức khỏe đã yếu, nhưng vì tôn trọng tình cảm của bà dành cho đồng đội, con cháu vẫn cố gắng đưa bà đi.

Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 3

Các thiếu nữ đang thành kính viếng hương hồn liệt sĩ

Còn ông Ka Đức Trưởng thì thường xuyên ghé thăm các liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Ông Trưởng là người K’ho, nhập ngũ năm 1972 tại Lâm Đồng, xuất ngũ năm 1984 theo diện bệnh binh. Ông chia sẻ, hơn 12 năm quân ngũ đã giúp ông trưởng thành, đặc biệt là tinh thần đồng đội, tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện ông đang điều trị bệnh tại một bệnh viện ở TP.HCM, và cứ ngày nào không phải chạy chữa, ông lại ghé công viên như để tìm lại một phần ký ức đồng đội.

Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 4

Ông Ka Đức Trưởng dù đang đau chân vẫn chống nạn tới viếng

Từ Nhà tưởng niệm, những người đến tri ân các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục ghé thắp nhang tại khu vực hố khai quật – nơi đã tìm thấy hơn 100 bộ hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua. Tại đây, người dân được quan sát khu vực khai quật, các di vật được tìm thấy, xem hình ảnh tư liệu trưng bày và nghe lực lượng làm nhiệm vụ giới thiệu về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 5

Bàn thờ tại hố chôn hài cốt liệt sĩ tập thể được bày biện trang trọng dành cho khách viếng thăm

Trong không khí trang nghiêm tại khu khai quật, anh Trịnh Đông Nghi, đại diện Đoàn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho biết các đoàn viên trong trường rất mong muốn được tới viếng các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Sự hy sinh và việc phải nằm lại trong lòng đất suốt nhiều năm, đến hôm nay mới được tìm thấy khiến nhiều đoàn viên xúc động.

“Chúng tôi tới đây không chỉ thắp nén nhang kính viếng các liệt sĩ mà còn động viên, thăm hỏi và tri ân những chiến sĩ đang nỗ lực đưa các hài cốt liệt sĩ về với đồng đội, về với người thân”.

Trời đã quá trưa nhưng dòng người tới Công viên Lê Thị Riêng vẫn không ngớt. Một chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ tại Nhà tưởng niệm cho biết những ngày qua, ngày nào cũng có đông người tới thăm viếng các liệt sĩ, đặc biệt trong ngày 27/7, Ban tổ chức dự kiến có hàng ngàn người đến viếng.

Chùm ảnh ngày 27/7 tại Công viên Lê Thị Riêng:

Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 6

Bà Lê Thị Hồng Tước khóc nghẹn bên hài cốt đồng đội
Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 7

Lực lượng thanh niên viếng các liệt sĩ
Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 8

Các thành viên trong Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM xem những tấm ảnh quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 9

Mọi người nghẹn ngào bên hố mộ chôn các liệt sĩ tập thể
Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 10

Dòng người bên cạnh hố chôn liệt sĩ tập thể
Công viên Lê Thị Riêng: Ngày 27/7 dòng người xếp hàng viếng thăm dài như vô tận ảnh 11

Dòng người xếp hàng cứ dài mãi, dài mãi....
Trọng Thịnh
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