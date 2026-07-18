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Công viên Lê Thị Riêng: Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đã lên con số 100

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tại Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 18/7, Đội đã tập trung toàn quân số để tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Kết thúc ngày làm việc, Đội đã phát hiện và cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật kèm theo.
Số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại nhà truyền thống đã lên con số 100
Số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại nhà truyền thống đã lên con số 100

Như vậy, cùng với 3 bộ hài cốt được tìm thấy và quy tập vào ngày 17/7, tính tới thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM đã tìm kiếm, quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật đi kèm.

Công viên Lê Thị Riêng: Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đã lên con số 100 ảnh 1

Một phần hài cốt liệt sĩ được tìm thấy

Hiện nay, các chiến sĩ thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục mở rộng hố đào để tiếp tục tìm kiếm trong khu vực. Theo dự đoán, vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ hiện đang nằm trong khu vực hố đào gần nhà Truyền thống liệt sĩ và khu vực hồ câu cá trong công viên.

Công viên Lê Thị Riêng: Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đã lên con số 100 ảnh 2

Đưa hài cốt đồng đội lên khỏi hố đào

Trong quá trình mở rộng hố đào, lực lượng chức năng gặp một số khó khăn như hồ nước và bia tưởng niệm ảnh hưởng đến quá trình thi công. Tuy nhiên, với những nỗ lực và quyết tâm của các đội tìm kiếm, cùng sự vào cuộc và quan tâm của các ban, ngành, dự kiến sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được tìm thấy, được trở về với gia đình và đồng đội sau gần 60 năm xa cách.

Trọng Thịnh
Hài cốt liệt sĩ Quy tập Bộ Tư lệnh TPHCM Hài cốt Nhà truyền thống Di vật Liệt sĩ Lê Thị Riêng

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