Cung thủ Lê Quốc Phong giành tấm vé tham dự Olympic thứ 12 cho Thể thao Việt Nam

(Ngày Nay) - Fentanyl là một loại ma túy cực độc. Dù chưa phát hiện tại Việt Nam song trước xu thế mở rộng thị trường các loại ma túy thì việc xuất hiện Fentanyl ở nước ta là tất yếu ,Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an thông tin tại Hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy (6/2002) diễn ra ngày 18/6 tại Hà Nội.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan đã cảnh báo công dân nước này đến thăm Nhật Bản nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình trước đợt bùng phát hội chứng sốc nhiễm độc do liên cầu khuẩn (streptococcal toxic shock syndrome - STSS) đang diễn ra ở đất nước Mặt Trời mọc.

(Ngày Nay) - Ngày 17/6, nắng nóng đã quay trở lại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Vùng đô thị Chicago là một trong khoảng 10 vùng đô thị rộng lớn của Mỹ đang phải hứng chịu đợt nắng nóng, kéo dài từ Trung Tây đến Đông Bắc, có thể kéo dài ít nhất 5 ngày, với nhiệt độ trung bình mỗi ngày trên 32 độ C.

Ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Hà Huy Dũng (sinh năm 1970), Trưởng khoa Điều trị bắt buộc - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.