Cuối năm, dòng tiền đầu tư bất động sản “chảy” về thị trường còn “non”

“Sức mua hồi phục”

Báo cáo “Đánh giá tiến trình phục hồi thị trường BĐS Việt Nam quý 3/2022 và Dự báo tình hình thị trường quý 4/2023” của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VNRA) công bố mới đây cho thấy, thanh khoản trên thị trường bất động sản đang dần được cải thiện, đặc biệt so với giai đoạn khó khăn cuối năm trước và những tháng đầu năm nay. Theo đó, quý 2/2023 thị trường ghi nhận 3.700 giao dịch, tăng 37% so với mức 2.700 ở quý 1. Đến quý 3, thị trường đã ghi nhận gần 6.000 giao dịch, gấp 1,5 lần quý 2 và hơn 2 lần so với quý 1/2023. Một số phân khúc ở rất nhiều địa phương đã có dấu hiệu vượt “đáy", không còn giảm giá sâu, tâm lý nhà đầu tư phục hồi tích cực.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3 năm 2023 của Savills Việt Nam cũng cho thấy thị trường có nhiều khởi sắc. "Lãi suất cho vay giảm và các động thái hỗ trợ từ Chính phủ dự báo sẽ kích thích nguồn cung tăng trưởng và thúc đẩy thị trường" - ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam nhận định.

Bộ Xây dựng cũng nhận định quý 3/2023 lượng giao dịch BĐS ở hầu hết các địa phương đều có sự cải thiện so với những tháng đầu năm. Dự báo từ nay tới cuối năm thị trường tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc, hồi phục, trong đó những địa phương có lợi thế hạ tầng. Luật Đất đai 2023, nếu được áp dụng đúng tiến độ sẽ có hiệu lực trong nửa cuối năm 2024, từ đó giải quyết các nút thắt trong phê duyệt dự án tại các dự án khu dân cư mới, giúp nguồn cung nhà ở phục hồi trong giai đoạn 2024 - 2025.

“Thời gian tới, nhiều chính sách có hiệu lực, đi vào thực tiễn sẽ tác động tích cực, thúc đẩy niềm tin và hoạt động của các doanh nghiệp, giúp thị trường BĐS khởi sắc hơn trong trung và dài hạn. Khác với quá trình phát triển mạnh mẽ như ở giai đoạn trước, thị trường sẽ phát triển theo hướng ổn định, bền vững hơn." - ông Hoàng Hải, Cục trưởng cục Quản lý nhà chia sẻ trong Báo cáo về diễn biến thị trường BĐS của Bộ Xây dựng.

Dòng tiền có xu hướng đổ về thị trường mới, chưa từng sốt đất

Cùng quan điểm với ông Hoàng Hải, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch VARS Trần Văn Bình dự báo: Thị trường BĐS quý 4/2023 sẽ là bước đệm cho sự chuyển mình vào năm 2024. Bức tranh toàn cảnh thị trường chắc chắn sẽ có thêm nhiều điểm sáng mới. Đặc biệt là những khu vực đang còn nhiều dư địa phát triển, có quy hoạch đồng bộ, hiện đại, hạ tầng được quan tâm, chú trọng đầu tư.

Từ kinh nghiệm thị trường, ông Bình “bật mí” những thị trường mặt bằng giá chưa cao đang được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn cả.“Nhu cầu ở thực hiện đang rất cao và chắc chắn sẽ tăng cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa. Đặc biệt là ở các tỉnh thành có kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều nguồn cung phù hợp với nhu cầu”.

Điểm danh các thị trường còn “non”, tiềm năng đô thị hóa lớn, nhưng chưa có thị trường BĐS đúng nghĩa, chưa từng sốt đất lần nào mặc dù nhu cầu ở thực và đầu tư thực khá cao, giới sales BĐS đang gọi tên một số tỉnh thành tiềm năng bên cạnh Hà Nội và các đô thị vệ tinh lớn. Đó là các tỉnh có kết nối giao thông liên vùng thuận tiện và đang đi đầu trong thu hút FDI và phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Nổi bật trong số đó là tỉnh Phú Thọ.

Dữ liệu của VARS ghi nhận, từ đầu năm tới nay, toàn khu vực Trung du và miền núi phía Bắc chỉ có 45 dự án mở bán, đều là các dự án mở bán từ trước, đưa ra thị trường khoảng 3,296 sản phẩm mới. Khác với quy luật thông thường ở thị trường tỉnh, riêng tại Phú Thọ thị trường ghi nhận phân khúc chung cư được người mua quan tâm cao hơn phân khúc đất nền. VARS ghi nhận quý 3/2023, phân khúc chung cư khu vực Trung du và miền núi phía Bắc có 11 dự án mở bán nhưng chỉ có duy nhất dự án tại Phú Thọ đạt mức giá 36-40 triệu đồng/m2.

Phú Thọ được “gọi tên” trong số các địa phương nhận được sự quan tâm của thị trường cuối năm là diễn biến hoàn toàn mới. Đây được biết tới là đô thị cửa ngõ quan trọng của Thủ đô, trung tâm kinh tế năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đây cũng là địa phương có chỉ tiêu kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 7,29%, cao hơn bình quân chung cả nước, nằm trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng cao của cả nước và trong vùng. Xếp hạng theo quy mô nền kinh tế, Phú Thọ đang đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng, GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 65,4 triệu đồng, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng.

Đặc biệt, Phú Thọ đang có những bứt phá mạnh mẽ, sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển nhanh, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 9.200 tỷ đồng, tăng 62% so với dự toán, nằm trong nhóm 10 địa phương có giá trị xuất khẩu cao. Phát triển công nghiệp theo hướng tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm, trong 3 năm từ 2020 tới nay, tỉnh đã thu hút 472 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI), vốn đăng ký 51 nghìn tỷ đồng; 77 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, vốn đăng ký 1.326 triệu USD đầu tư mới và bổ sung vốn. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn nước ngoài của Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, EU và các nhà đầu tư lớn trong nước như Tập đoàn T&T, Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô... đã đầu tư nhiều dự án trọng điểm với số vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Phú Thọ đang đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự gia tăng mức thu nhập của người dân làm tăng khả năng chi trả nói chung và tăng mức độ sẵn sàng chi trả cho nhu cầu về nhà ở nói riêng, tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường bất động sản thương mại, công nghiệp và nhà ở. Trong khi, thị trường BĐS ở tỉnh này giữ ở mức ổn định trong suốt thời gian dài, thậm chí chưa từng xảy ra sốt đất, bong bóng BĐS như các tỉnh trong khu vực, cùng có lợi thế phát triển công nghiệp như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Đón đầu sự phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu nhà ở của người dân, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đặc biệt tại thành phố Việt Trì, đã xuất hiện các dự án quy mô, chất lượng, hứa hẹn cung cấp ra thị trường những sản phầm đa giá trị, đáp ứng nhu cầu của người mua để ở cũng như đầu tư.