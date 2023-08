Cuốn sách của Tổng Bí thư: Tầm nhìn chiến lược trong đường lối quân sự

Cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương xuất bản trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo.

Trong nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đã tăng cường tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước, song các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình," thúc đẩy "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" từ bên trong; "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang.

Thể hiện tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược

Đại tá, Tiến sỹ Uông Thiện Hoàng, Chủ nhiệm Bộ môn Công tác đảng 1, Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đánh giá nội dung cuốn sách đã hệ thống hóa những quan điểm, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt, mang tính chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương về đường lối quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Theo Đại tá, Tiến sỹ Uông Thiện Hoàng, cuốn sách có ý nghĩa rất lớn cả về phương diện lý luận và thực tiễn rất sâu sắc, góp phần bổ sung, phát triển học thuyết Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; làm rõ những luận chứng, luận cứ khoa học về "đối tác," "đối tượng" của cách mạng Việt Nam; tầm quan trọng của sự nghiệp quốc phòng; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, sức mạnh, lực lượng, phương châm chỉ đạo, phương thức tiến hành quốc phòng, an ninh.

Cuốn sách có thể coi là "cẩm nang" đối với việc quán triệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; không chỉ góp phần tăng cường xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái.

Những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch hòng "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang; củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Quân đội trong tình hình mới; mà còn có ý nghĩa đối với cả hệ thống chính trị và nhân dân trong nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách được trình bày theo từng nhóm vấn đề, từng nhiệm vụ của Quân đội, thể hiện sự nhất quán quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn về đường lối quân sự, quốc phòng Việt Nam trong tư tưởng của Tổng Bí thư.

Trước hết, khẳng định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Kiên quyết, kiên trì ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; "giữ nước từ khi nước chưa nguy," có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống dựng nước phải đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động của Tổng Bí thư; thể hiện tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, chỉ đạo quyết liệt, đầy trách nhiệm, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định quan điểm, đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc

Theo Đại tá, Tiến sỹ Uông Thiện Hoàng, nội dung cuốn sách cho thấy Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương là một người có tư duy biện chứng, tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Những tư tưởng chỉ đạo, định hướng trong suốt quá trình xây dựng chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam được thể hiện ở 13 câu hỏi lớn của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, là hết sức to lớn và có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

"Tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt của Tổng Bí thư trong xây dựng chiến lược quốc phòng Việt Nam là "Bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình"; bảo vệ hòa bình, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển là mục tiêu tối thượng của bảo vệ Tổ quốc, là điều kiện căn cốt nhất để đất nước phát triển, là một giá trị thiêng liêng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bảo vệ được hòa bình, giữ vững môi trường hòa bình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước ổn định, phát triển; ngược lại, đất nước có phát triển, tiềm lực có dồi dào thì vị thế, uy tín của đất nước càng được nâng cao, là điều kiện căn cốt để bảo vệ hòa bình. Đây là tư tưởng lý luận quân sự, quốc phòng," Đại tá, Tiến sỹ Uông Thiện Hoàng bày tỏ.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh phải luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá, xâm lược của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đồng nghĩa với các lực lượng mạnh, tiềm lực quốc phòng vững mạnh, thế trận quốc phòng vững chắc và hoạt động tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng hiệu quả. Tổng Bí thư đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo từng lực lượng, quân, binh chủng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể, hướng đến xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Theo Đại tá, Tiến sỹ Uông Thiện Hoàng, Cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý, là "cẩm nang" để các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong Quân đội nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, liên hệ sát với thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình đóng quân, từ đó vận dụng, bổ sung vào nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân một cách phù hợp.

Các học viện, nhà trường trong Quân đội trên cơ sở nội dung cuốn sách, tổ chức nghiên cứu, biên soạn thành tài liệu học tập, nghiên cứu, giảng dạy về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ.