Đã tìm kiếm, quy tập được 1.024 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), tính đến ngày 25/7, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó 466 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Cùng với đó, đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang với 23 hài cốt liệt sĩ và tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), phát hiện 103 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Hiện duy trì 32 đội tìm kiếm, quy tập với quân số 1.541 người; trong đó 13 đội trong nước, gồm 456 người, 19 đội ở nước ngoài, gồm 1.085 người (Lào 8 đội với 403 người, Campuchia 11 đội với 682 người).

Từ đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay đã tổ chức 13 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ (đón 735 hài cốt liệt sĩ).

Trong công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, hiện duy trì 264 tổ (đội) lấy mẫu với khoảng 3.500 người. Đến nay đã lấy mẫu đối với 79.768 mộ liệt sĩ; trong đó 55.626 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 69,73%), 24.142 mộ không đủ điều kiện.

Trong công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, đã thực hiện lấy 93.464 mẫu, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu.

Các đơn vị đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 15.729 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương (trong đó Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 13.231 mẫu hài cốt liệt sĩ của 15/17 tỉnh, thành phố; giám định 130 mẫu).

Về tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ, Ban Chỉ đạo 515 cho biết đến nay đã rà phá được 8.462,16/22.725 ha, đạt 37,24%. Riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã rà phá được 3.566,7/4.460 ha, đạt 79,97%.