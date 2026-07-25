Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

(Ngày Nay) - Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên thực địa tại địa điểm khai quật, cất bốc, quy tập và xác minh thông tin, lấy mẫu xác định thông tin liệt sỹ.
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Nhà tưởng niệm quàn hài cốt các liệt sỹ mới tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
Sáng 25/7, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; Nhà tưởng niệm quàn hài cốt liệt sỹ mới được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng; Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên thực địa tại địa điểm khai quật, cất bốc, quy tập và xác minh thông tin, lấy mẫu xác định thông tin liệt sỹ; thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sỹ lực lượng tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng.
Hoạt động của đoàn công tác thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa,” chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.
Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, chính thức được phát động từ ngày 2/4/2026. Tính đến hết ngày 24/7/2026, tại 2 điểm khai quật trong Công viên Lê Thị Riêng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sỹ và 5 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể cùng một số di vật của các liệt sỹ.
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