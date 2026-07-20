Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại TPHCM: Mong nhận được sự giúp đỡ của các nhân chứng ở Bệnh viện K76A

(Ngày Nay) -Bộ Tư lệnh TPHCM vừa cho biết, hiện các đơn vị chức năng tại TPHCM đang tổ chức khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại một số khu vực khác trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, sẽ mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở các địa điểm như Sở Hội (liên quan trận đánh Coral diễn ra vào tháng 5/1968) thuộc phường Bình Cơ; khu vực Bệnh viện K76A thuộc xã Hòa Hiệp…

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, đây mới là giai đoạn khảo sát, thu thập thông tin và xác minh ban đầu. Để bảo đảm tính khách quan, khoa học, trong giai đoạn này, Bộ Tư lệnh TPHCM mong nhận được sự giúp đỡ của các nhân chứng đã từng công tác, điều trị hoặc có thông tin liên quan đến Bệnh viện K76A trong giai đoạn 1964 - 1968.

Ngoài một số địa bàn nêu trên, hiện Bộ Tư lệnh cũng đang xúc tiến tìm kiếm địa điểm chính xác nơi chôn cất liệt sĩ thuộc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968.