Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026”

Đây là năm thứ 7 Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu uy tín này, đánh dấu thêm một mốc son trên hành trình gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển tại Việt Nam, khẳng định vị thế và uy tín thương hiệu, tiềm lực tài chính vững chắc, kinh doanh hiệu quả song hành với trách nhiệm xã hội cao, chất lượng sản phẩm và dịch vụ ưu việt, cùng niềm tin yêu của hơn 5,2 triệu khách hàng và gia đình, đối tác và cộng đồng.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, việc tiếp tục được vinh danh trong “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026” là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ số, xây dựng thương hiệu uy tín và phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

“Chúng tôi vô cùng tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam lần thứ 7 được vinh danh trong ‘Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026’. Giải thưởng cao quý này là minh chứng cho niềm tin yêu và sự đồng hành của hơn 5,2 triệu khách hàng cùng gia đình dành cho Dai-ichi Life Việt Nam trong hơn 19 năm qua. Đối với chúng tôi, niềm tin của khách hàng luôn là tài sản vô giá và là động lực to lớn để Công ty không ngừng nỗ lực trên hành trình bảo vệ tài chính, vun đắp cuộc sống bình an và tương lai an tâm và hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam”, ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ.

Chương trình “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” được triển khai từ năm 2006 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, năng lực cạnh tranh mạnh, hoạt động hiệu quả và nhận được sự tín nhiệm rộng rãi của người tiêu dùng. Việc bình chọn được dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe như mức độ nhận biết thương hiệu, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hiệu quả kinh doanh, năng lực đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội cũng như mức độ ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 93 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, Công ty tiếp tục được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín từ đầu năm 2026 đến nay như: Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026; Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026; Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026 – Ngành Bảo hiểm; Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 – Ngành Bảo hiểm; Danh hiệu Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số tại Chương trình Rồng Vàng 2026…