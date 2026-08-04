Văn Phú và Vlasta Premier - Phú Thuận được vinh danh tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

(Ngày Nay) - Ngày 30/7, tại TP. Hồ Chí M inh , Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã nhận cú đúp giải thưởng tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026.

Theo đó, Văn Phú được Hội đồng chuyên môn vinh danh ở hai hạng mục giải thưởng quan trọng: Giải thưởng “Best Sustainable Residential Developer Vietnam 2026 - Nhà phát triển BĐS nhà ở phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam 2026” dành cho Văn Phú và Giải thưởng “Best Luxury Urban Lifestyle Condo Development Vietnam 2026 - Dự án nhà ở hạng sang kiến tạo lối sống đô thị kiểu mẫu tốt nhất Việt Nam 2026” dành cho dự án Vlasta – Premier Phú Thuận.

Hai giải thưởng là sự ghi nhận dành cho chiến lược phát triển bền vững của Văn Phú, đồng thời cho thấy những giá trị nổi bật của Vlasta Premier - Phú Thuận trong việc kiến tạo phong cách sống hiện đại thông qua tư duy quy hoạch, thiết kế và phát triển dự án.

Chiến lược phát triển bền vững tạo nên dấu ấn của một nhà phát triển tiêu biểu

Trong quá trình đánh giá, Văn Phú được ghi nhận nhờ định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, thể hiện xuyên suốt trong chiến lược "Bất động sản Vị Nhân Sinh". Triết lý này được doanh nghiệp cụ thể hóa thông qua việc nghiên cứu đặc điểm văn hóa, điều kiện tự nhiên và nhu cầu của cư dân tại từng địa phương để xây dựng các giải pháp quy hoạch và phát triển sản phẩm phù hợp.

Hội đồng chuyên môn cũng đánh giá cao định hướng phát triển bền vững của Văn Phú thông qua việc đặt trọng tâm vào các tiêu chí ESG, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, phát triển các mô hình đô thị hạnh phúc và tăng cường tính minh bạch theo chuẩn quốc tế. Song hành với hoạt động đầu tư, doanh nghiệp duy trì nhiều chương trình an sinh xã hội, giáo dục và phát triển cộng đồng. Những định hướng nhất quán này giúp Văn Phú thích ứng với những thay đổi của thị trường và được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực bất động sản.

Tư duy thiết kế lấy trải nghiệm cư dân làm trọng tâm tạo nên khác biệt

Tọa lạc trên trục Đào Trí, khu Nam TP. Hồ Chí Minh, Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu vị trí kết nối với hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh như đường Đào Trí mở rộng, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến Metro Nhà Bè – Cần Giờ. Vị trí chiến lược này tạo điều kiện để Vlasta Premier - Phú Thuận kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế và khu đô thị mới của thành phố trong tương lai.

Một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn của dự án là giải pháp thiết kế hướng đến việc khai thác tối đa điều kiện tự nhiên. Hệ cửa kính chạm sàn, ban công rộng mở cùng thiết kế mặt đứng bo cong giúp các căn hộ đón ánh sáng và gió trời, đồng thời mở rộng tầm nhìn về sông Đồng Nai và khu vực trung tâm thành phố. Hội đồng chuyên môn nhận định đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng phát triển kiến trúc hiện đại, đề cao sự thông thoáng và kết nối giữa không gian bên trong với cảnh quan bên ngoài.

Dự án được quy hoạch gồm hai tòa tháp cao cấp 35 tầng với mật độ chỉ 11 căn hộ trên mỗi tầng cũng góp phần nâng cao tính riêng tư cho cư dân. Bên cạnh các tiện ích thiết yếu như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng và hồ bơi, dự án còn phát triển hệ thống Business Lounge, không gian co-working, rạp phim mini, phòng karaoke, khu giải trí gia đình và các không gian nghỉ dưỡng trên tầng cao nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt của nhiều nhóm cư dân.

Định hướng phát triển xanh phù hợp với xu hướng bất động sản thế hệ mới

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo định hướng tối ưu hóa không gian xanh, tận dụng điều kiện khí hậu tự nhiên và hướng tới các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Việc dự án đạt chứng chỉ xanh EDGE trong năm 2026 được xem là minh chứng cho những nỗ lực áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên ngay từ giai đoạn phát triển.

Theo Hội đồng đánh giá, những yếu tố này phù hợp với xu hướng phát triển bất động sản hiện nay, khi người mua nhà ngày càng quan tâm đến chất lượng môi trường sống, hiệu quả vận hành và khả năng phát triển lâu dài của dự án.

Hai giải thưởng ghi nhận hành trình phát triển hướng đến giá trị bền vững

Việc Văn Phú được vinh danh tại hạng mục “Best Sustainable Residential Developer Vietnam 2026” cùng chiến thắng của Vlasta Premier - Phú Thuận ở “Best Luxury Urban Lifestyle Condo Development Vietnam 2026” là minh chứng rõ nét cho những kết quả tích cực trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định định hướng kiến tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường

Giải thưởng lần này góp phần khẳng định những giá trị mà doanh nghiệp đã xây dựng trong nhiều năm qua, đồng thời cho thấy xu hướng phát triển của thị trường đang ngày càng đề cao các dự án lấy con người, trải nghiệm sống và tính bền vững làm trọng tâm.

Trải qua nhiều năm tổ chức, Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 tiếp tục là nơi ghi nhận những doanh nghiệp và dự án có đóng góp nổi bật cho thị trường bất động sản Việt Nam, thông qua năng lực phát triển, chất lượng sản phẩm và định hướng tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng.