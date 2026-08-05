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Nhà máy Nutifood đón nguồn điện xanh

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 4/8, Nhà máy Nutifood tại Bình Dương chính thức khởi công dự án điện mặt trời áp mái, triển khai giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo vào hoạt động sản xuất.
Đại diện hai đơn vị cùng cắt băng khánh thành khởi công dự án điện mặt trời áp mái
Đại diện hai đơn vị cùng cắt băng khánh thành khởi công dự án điện mặt trời áp mái

Hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 3.780 kWp dự kiến tạo ra gần 5 triệu kWh điện sạch mỗi năm. Với mức giá thấp hơn khoảng 17% so với nguồn điện lưới hiện tại, dự án giúp nhà máy tiết kiệm khoảng 2 tỷ đồng chi phí vận hành hằng năm.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, dự án còn góp phần giảm tác động đến môi trường, thể hiện cam kết của Nutifood trong việc phát triển sản xuất theo hướng xanh và bền vững.

Nhà máy Nutifood đón nguồn điện xanh ảnh 1

Sau lễ khởi công, các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ được đơn vị đối tác của Nutifood - Công ty Cổ phần Green Flow Solar - lắp đặt trên mái các khu nhà xưởng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ hoàn tất lắp đặt và phát điện từ cuối năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Nutifood chia sẻ: “Việc triển khai dự án điện mặt trời áp mái, đưa nguồn điện xanh vào phục vụ sản xuất là một bước đi quan trọng của Nutifood trong hành trình phát triển bền vững. Dự án không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, từng bước xây dựng mô hình sản xuất xanh mà còn thể hiện định hướng của Nutifood trong việc chủ động ứng dụng các giải pháp công nghệ và năng lượng sạch nhằm giảm tác động đến môi trường. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ là nền tảng để tiếp tục triển khai các sáng kiến ESG trên toàn hệ thống, mang đến những giá trị bền vững cho người tiêu dùng, đối tác, cộng đồng và các thế hệ tương lai”.

Ông Trần Quốc Việt – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Green Flow Solar cho biết dự án là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị đầu tư năng lượng xanh. Ông tin rằng mô hình này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam chủ động sử dụng điện sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và cùng đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Từ những hành động thiết thực như dự án điện mặt trời áp mái hôm nay, Nutifood đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu sản xuất xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng và thế hệ tương lai.

PV
Nhà máy Nutifood điện xanh

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