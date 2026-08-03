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Công bố giải chạy cộng đồng FV RUN gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo

Nam Phương In bài viết
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(Ngày Nay) - Bệnh viện FV vừa công bố FV RUN 2026 - giải chạy cộng đồng mang thông điệp "Chạy bằng trái tim – Chạy vì hy vọng" (Run with Heart – Run for Hope), 100% doanh thu từ bán vé được dùng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Dự kiến FV Run sẽ thu hút khoảng 3.000 vận động viên tham dự. Ảnh: Bệnh viện FV
Dự kiến FV Run sẽ thu hút khoảng 3.000 vận động viên tham dự. Ảnh: Bệnh viện FV

Chương trình do Bệnh viện FV phối hợp cùng Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11/2026 tại Công viên P2, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM).

FV RUN xuất phát từ cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của Bệnh viện FV, mở rộng vai trò vượt ra ngoài hoạt động khám chữa bệnh, góp phần tạo ra những giá trị tích cực và nhân văn.

Mùa giải đầu tiên gồm bốn cự ly: Family Run (tiếp sức 3 x 1 km), 5 km, 10 km và Half Marathon (21 km), phù hợp với nhiều đối tượng tham gia. Trong đó, cự ly Family Run được thiết kế dành cho các gia đình với đội hình ba thành viên, gồm ít nhất một trẻ em từ 6 đến 14 tuổi, khuyến khích cha mẹ và con cùng vận động và chia sẻ trải nghiệm.

Ban tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 3.000 vận động viên trong mùa giải đầu tiên. Ngày 31/10, vận động viên sẽ nhận race kit, BIB, tham gia khu Expo và các hoạt động khác. Các nội dung thi đấu, lễ trao giải và bế mạc sẽ diễn ra trong ngày thứ 1/11.

Bên cạnh đó, người tham gia còn có cơ hội được tư vấn sức khỏe miễn phí, kiểm tra các chỉ số cơ thể, khu vui chơi trẻ em và tham quan "Bức tường Hy vọng", nơi giới thiệu những câu chuyện của các bệnh nhi đã được điều trị thông qua Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ.

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Hệ thống Phòng khám ACC - thành viên tập đoàn FV sẽ đồng hành chuyên môn trong sự kiện FV Run - Ảnh: ACC

Giải thưởng được trao cho các vận động viên đạt thành tích cao ở tất cả các cự ly, với tổng giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài giải chung cuộc, cự ly 10 km và Half Marathon còn có hệ thống giải thưởng cho các nhóm tuổi khác nhau tham gia.

FV RUN được bảo trợ y tế bởi Bệnh viện FV theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JCI. Trên toàn bộ đường chạy sẽ có các trạm y tế do đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng của FV trực tiếp phụ trách, phối hợp cùng các trạm nước, dinh dưỡng và lực lượng phản ứng nhanh để hỗ trợ vận động viên.

Sau khi về đích, các runner sẽ được chăm sóc phục hồi tại Recovery Zone với sự đồng hành chuyên môn của Hệ thống Phòng khám ACC - thành viên tập đoàn FV.

Ban tổ chức kỳ vọng FV RUN sẽ trở thành hoạt động cộng đồng thường niên, góp phần khuyến khích lối sống khỏe mạnh, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với thế hệ tương lai.

FV RUN hiện mở bán vé theo nhiều giai đoạn với mức giá từ 250.000 đồng, đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp, câu lạc bộ và nhóm đăng ký từ 10 người trở lên.


Doanh thu từ bán vé sẽ được trao tặng cho Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ - được thành lập từ năm 2006, đã hỗ trợ hơn 954 trẻ em kém may mắn trên khắp cả nước.

Nam Phương
giải chạy bệnh viện FV FV Run gây quỹ bệnh nhân trẻ em khó khăn

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