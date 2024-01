Đại sứ Lương Thanh Nghị: Tiến hành chuyển đổi xanh là trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai

Phóng viên (PV): Trong mười năm, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững luôn là chủ đề nổi bật trong mọi chương trình hợp tác chiến lược giữa Đan Mạch và Việt Nam. Đại sứ có thể chia sẻ về những thành tựu hợp tác quan trọng nhất liên quan đến nội dung này?

Đại sứ Lương Thanh Nghị: Trước tiên, có thể khẳng định khuôn khổ quan hệ Việt Nam-Đan Mạch hiện nay đã đi vào ổn định, thực chất, vừa đa dạng các lĩnh vực hợp tác, vừa có chiều sâu, minh chứng qua việc hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh với 10 nhóm lĩnh vực hợp tác có tính chất bao trùm vào tháng 11/2023.

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong tiến hành chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, là tiền đề hợp tác lâu dài không chỉ vì lợi ích của mỗi nước mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi nước đối với các thách thức an ninh và phát triển của nhân loại, cụ thể là biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.

Khuôn khổ quan hệ mới cũng đã góp phần mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới, có nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, phát triển năng lượng tái tạo, sản xuất xanh, hợp tác, chuyển giao khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tập trung vào các lĩnh vực phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu…

Trong 10 năm qua, quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật là Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan Mạch triển khai từ năm 2013, hiện đang ở giai đoạn 3 từ năm 2020 đến năm 2025, đã đạt được nhiều kết quả thực chất. Theo đó, hai bên đã xây dựng và công bố các Báo cáo Triển vọng năng lượng (EOR), đưa ra các đánh giá và khuyến nghị chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng theo hướng tăng cường khai thác, phát triển các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ví dụ như EOR năm 2019 đã đưa ra các khuyến nghị chính sách trọng tâm, cung cấp thông tin đầu vào quan trọng cho Quy hoạch điện 8, Quy hoạch Tổng thể Năng lượng quốc gia, Chiến lược Biến đổi khí hậu và các Kế hoạch quan trọng khác của Việt Nam. EOR năm 2021 đưa ra các kịch bản khác nhau cho việc phát triển ngành năng lượng Việt Nam, trong đó bao gồm kịch bản để đạt mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2050.

Ngoài ra, các chương trình hợp tác chiến lược theo lĩnh vực (SSC) như môi trường, nông nghiệp, y tế, giáo dục, thống kê… đã và đang được triển khai hiệu quả, bài bản, có kết quả thực chất, và ngày càng hướng đến các tiêu chuẩn xanh, bền vững.

Thời gian qua, Việt Nam cũng đã thu hút được nhiều dự án đầu tư xanh, chất lượng cao của Đan Mạch vào Việt Nam, như dự án xây dựng nhà máy trung hoà carbon đầu tiên trên thế giới của Lego tại Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD, hay các dự án của Scancom, Pandora, Spectre, CIP, Vestas… góp phần đưa Đan Mạch trở thành nhà đầu tư lớn thứ 22/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt gần 1,8 tỷ USD.

Hầu hết các dự án của Đan Mạch đều là các dự án đầu tư và sản xuất xanh, đề cao trách nhiệm xã hội, có giá trị lan toả, có thể coi là hình mẫu cho các dự án đầu tư chất lượng cao, minh chứng cho cam kết và quyết tâm của Việt Nam trong việc thu hút các dự án xanh, hướng đến đạt mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào 2050.

Bên cạnh đó, tôi tin rằng những thành tựu như vậy sẽ góp phần từng bước đưa Việt Nam thăng hạng trong chuỗi giá trị và cung ứng liên quan đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, giúp nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong các vấn đề phát triển toàn cầu.

PV: Việt Nam là một trong năm nước mà Đan Mạch thiết lập mối quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh, (bên cạnh Ấn Độ, Hàn Quốc, Nam Phi và Australia). Điều này có thể hiện rằng Việt Nam sẽ sớm không còn là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu?

Đại sứ Lương Thanh Nghị: Việc chúng ta tiến hành chuyển đổi xanh có thể không phải là sớm so với những nước có nguồn lực và trình độ khoa học, công nghệ cao trên thế giới nhưng đặt trong tương quan so sánh với những quốc gia có trình độ phát triển tương đương và so với chính chúng ta thì có thể nói Việt Nam đã có những bước đi hết sức chủ động và tích cực trong tiến hành chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, những lĩnh vực có tác động lớn đến an ninh và phát triển của đất nước trong tương lai.

Thông qua hợp tác với những quốc gia đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững như Đan Mạch, tôi tin rằng chúng ta có thể học hỏi được kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, tận dụng được nguồn lực, vốn, công nghệ để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, góp phần thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại COP 26.

Tuy nhiên, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là những vấn đề mang tính chiến lược và dài hạn, từ đưa ra cam kết đến đạt được mục tiêu là cả một chặng đường dài và gian nan, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất lớn, bền bỉ từ trung ương, địa phương cho đến từng người dân, doanh nghiệp. Đan Mạch là một trong những nước tiến hành chuyển đổi xanh từ rất sớm (đầu những năm 1970 của thế kỷ trước) và đến nay vẫn đang trong quá trình tiến hành chuyển đổi xanh.

Do vậy, việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh với Đan Mạch không bảo đảm chúng ta sẽ sớm không còn là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu nhưng tôi tin rằng với tầm nhìn chiến lược, với cam kết mạnh mẽ cùng nỗ lực và quyết tâm cao, cũng như trí tuệ, sự sáng tạo của con người Việt Nam, chúng ta sẽ sớm đạt được những mục tiêu đề ra liên quan đến tăng trưởng xanh, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

PV: Tiêu chí hàng đầu để lựa chọn đối tác Xanh của phía Đan Mạch là gì? Trong thời gian sắp tới, liệu sẽ có một dự án hoạt động chung nào dành cho tất cả các quốc gia nằm trong mạng lưới này?

Đại sứ Lương Thanh Nghị: Trong tiếp xúc và trao đổi với chúng ta, phía Đan Mạch luôn đánh giá rất cao tầm nhìn, khát vọng và quyết tâm tiến hành chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam. Việc Việt Nam đưa ra cam kết mạnh mẽ trong việc giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 không chỉ thể hiện quyết tâm phát triển bền vững của chúng ta mà nó còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc chung tay đối phó với các thách thức chung của nhân loại nhằm gìn giữ và duy trì môi trường sống cho các thế hệ tương lai.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang là thành viên có trách nhiệm, tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) của Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương toàn cầu, khu vực khác liên quan đến phát tăng trưởng xanh và triển bền vững.

Việt Nam là thành viên tích cực của Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) mà Đan Mạch là một trong các quốc gia đồng sáng lập. Việc các quốc gia trong P4G thống nhất ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức Thượng đỉnh P4G lần thứ tư vào năm 2025 cho thấy các nước đặt niềm tin rất lớn vào Việt Nam trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự phù hợp với ưu tiên của các nước P4G cũng như quan tâm của toàn cầu liên quan đến chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Tôi hy vọng rằng bên cạnh các chương trình hợp tác song phương giữa Việt Nam và Đan Mạch, chúng ta sẽ sớm có những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực với các quốc gia khác cùng chia sẻ tầm nhìn, quan tâm đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững vì lợi ích của mỗi nước cũng như lợi ích chung của nhân loại.

PV: Theo Đại sứ, làm cách nào để thu hút được người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam quan tâm đến chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; để biến những mục tiêu hợp tác Xanh trở nên gần gũi và đi vào mọi lĩnh vực trong đời sống?

Đại sứ Lương Thanh Nghị: Như đã đề cập ở trên, câu chuyện chuyển đổi xanh và phát triển bền vững không phải là trách nhiệm hay công việc của một bộ ngành, địa phương, cá nhân cụ thể nào mà đó là trách nhiệm và cũng là lợi ích thiết thực đối với tất cả người dân, doanh nghiệp, địa phương và với đất nước.

Chúng ta cần giúp cho người dân thấy rõ việc tiến hành chuyển đổi xanh không chỉ mang lại lợi ích thiết thực trong việc từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước mà còn là trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai. Do vậy, tôi cho rằng trước hết cần làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền đến người dân về lợi ích, ý nghĩa và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu từng bước đưa các nội dung phù hợp về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh vào các chương trình giáo dục và có chính sách khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích công tác nghiên cứu, đưa ra các ý tưởng, sáng kiến, các dự án khởi nghiệp xanh, sạch và bền vững trong thanh niên.

Qua nhiều năm gắn bó với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, có cơ hội làm việc, tiếp xúc với nhiều chuyên gia, trí thức, các bạn thanh niên cả trong và ngoài nước, tôi nhận thấy thế hệ trẻ Việt Nam rất năng động, sáng tạo, nhạy bén, nhanh chóng thích nghi và nắm bắt được các xu hướng lớn của thế giới. Do vậy, tôi tin rằng nếu được tạo điều kiện và cơ hội, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ trở thành một lực lượng quan trọng đóng góp cho tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!