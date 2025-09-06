Dàn anh tài rực sáng trong đêm tổng duyệt cuối cùng concert Anh trai vượt ngàn chông gai

(Ngày Nay) -Tối 5/9, tại sân khấu chuẩn bị cho hai đêm encore diễn ra vào 6-7/9, dàn anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai đã có buổi tổng duyệt cuối cùng.

Tối 5/9, trong đêm tổng duyệt cho 2 đêm concert day 7 & 8, dàn anh tài xuất hiện với vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn toát lên sự thần thái cuốn hút. Các nghệ sĩ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến những khoảnh khắc cuối của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Day 7 & 8 của Anh trai vượt ngàn chông gai concert là hai đêm diễn cuối cùng, hội tụ đủ tất cả anh tài, khép lại hành trình đáng tự hào của toàn bộ ekip cũng như các bạn Gai con. Hai đêm diễn sắp tới cũng là lời chào khép lại hành trình nhiều dấu ấn của chuỗi concert được đánh giá là một trong những sự kiện âm nhạc quy mô nhất Việt Nam.

Sự nồng nhiệt mà công chúng dành cho Anh trai vượt ngàn chông gai concert không chỉ đến từ những màn trình diễn đỉnh cao, mà còn từ giá trị văn hóa – xã hội giàu ý nghĩa mà chương trình lan tỏa. Với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại đạt chuẩn quốc tế, concert day 7 & 8 hứa hẹn tiếp tục mang đến trải nghiệm bùng nổ cho khán giả, đồng thời khẳng định dấu ấn nhân văn mà chương trình đã tạo dựng.