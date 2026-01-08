Trạm Yêu 3: Khi các màn kết hợp được thiết kế riêng cho một chuyến tàu cảm xúc

(Ngày Nay) - Concert Trạm Yêu 3 - Yêu Lại Từ Đầu đang dần hé lộ những mảnh ghép quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là loạt màn kết hợp được ban tổ chức khẳng định chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đêm diễn ngày 11/01/2026 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình. Không chạy theo công thức “ghép đôi” quen thuộc, các sân khấu collab của Trạm Yêu 3 được thiết kế riêng cho không gian và tinh thần của concert, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm chưa từng có trên bất kỳ sân khấu nào trước đó.
Theo chia sẻ từ ban tổ chức, mỗi màn kết hợp đều được xây dựng lại từ bản phối, cấu trúc trình diễn cho đến mạch cảm xúc, nhằm tạo nên một hành trình liền mạch cho “chuyến tàu Trạm Yêu”. Ở đó, các nghệ sĩ không chỉ đứng chung sân khấu mà cùng kể một câu chuyện, đối thoại với nhau bằng âm nhạc, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân, để khán giả có thể “đi cùng” từng chặng yêu thương.

Những cái tên đầu tiên được xác nhận đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người yêu nhạc. Soobin và Bùi Công Nam sẽ mang đến “Tiến Hay Lùi”, một màn đối thoại giữa lý trí và cảm xúc trong tình yêu, nơi những giằng co quen thuộc được đặt trong không gian âm nhạc mới mẻ. Rhymastic kết hợp cùng Quốc Thiên trong “Đêm Cô Đơn”, hứa hẹn một sân khấu sâu lắng, giàu tự sự và nhiều khoảng lặng để người nghe soi chiếu chính mình. Với “Kho Báu”, Rhymastic tiếp tục bắt tay cùng (S)TRONG Trọng Hiếu, mang đến màu sắc hiện đại và nguồn năng lượng bùng nổ. Không khí sôi động và giàu tính trình diễn sẽ được đẩy cao ở “Yêu Em Dài Lâu” với sự kết hợp của Cường Seven và S(TRONG) Trọng Hiếu. Trong khi đó, “Sau Cơn Suy” – màn kết hợp giữa RHYDER và Vũ Cát Tường – được kỳ vọng trở thành một điểm chạm cảm xúc tinh tế, phản ánh sự trưởng thành trong cách yêu và cách đối diện với những biến chuyển nội tâm.

Trạm Yêu 3: Khi các màn kết hợp được thiết kế riêng cho một chuyến tàu cảm xúc ảnh 1

Bên cạnh các sân khấu đã được công bố, Trạm Yêu 3 còn giữ kín một phần ending, được xem là cao trào cảm xúc của toàn bộ đêm diễn. Sự úp mở này càng khiến khán giả thêm tò mò về cách ban tổ chức sẽ khép lại hành trình “Yêu Lại Từ Đầu” – một hành trình được định hình không chỉ bằng âm nhạc, mà còn bằng những trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn.

Với concept “Yêu Lại Từ Đầu”, Trạm Yêu 3 không đơn thuần là một concert quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám, mà là không gian để khán giả sống lại những cung bậc quen thuộc của tình yêu, từ cô đơn, rung động, tổn thương đến chữa lành và hy vọng.

Đêm nhạc sẽ chính thức diễn ra lúc 19h30 ngày 11/01/2026 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, vé hiện đang được mở bán trên fanpage DeloDelo Show.

