Anh Trai "Say Hi" 2025 Concert Giáng Sinh kiến tạo bức tranh mùa lễ hội cuối năm quy mô lớn tại Vạn Phúc City

(Ngày Nay) - Tối 27/12, Anh Trai "Say Hi" 2025 - A Merry X'Mas Concert, First Date Ever chính thức diễn ra tại Vạn Phúc City (TP Thủ Đức, TP.HCM), quy tụ 30 Anh Trai trong chuỗi 27 tiết mục đa dạng, kiến tạo bức tranh mùa lễ hội cuối năm quy mô lớn. MC Trấn Thành công bố Anh Trai "Say Hi" 2025 Concert - Đêm 2 sẽ diễn ra vào ngày 14/03/2026 tại Hà Nội, tiếp nối hành trình chinh phục khán giả Thủ đô.

Anh Trai “Say Hi” 2025 - A Merry X’Mas Concert, First Date Ever, do DatVietVAC Group Holdings tổ chức, đã thu hút lượng khán giả đông đảo, phủ kín khán đài Vạn Phúc City (TP Thủ Đức, TP.HCM). Trong không khí lễ hội cuối năm, A Merry X’Mas Concert, First Date Ever được xem là buổi gặp gỡ âm nhạc đầu tiên giữa 30 nghệ sĩ của Anh Trai “Say Hi” 2025 và khán giả, với quy mô tổ chức hiện đại, chỉn chu và được đầu tư theo chuẩn quốc tế. Đây đồng thời là sân khấu quy mô lớn đầu tiên mà các nghệ sĩ Anh Trai “Say Hi” 2025 cùng nhau trình diễn, sau nhiều tháng đồng hành và trưởng thành trong hành trình truyền hình thực tế. Đêm diễn đánh dấu cột mốc quan trọng, chính thức mở ra hành trình hoạt động sân khấu của thế hệ nghệ sĩ trẻ của chương trình.

Bên cạnh các phần trình diễn trên sân khấu, hàng trăm fan project cùng chuỗi hoạt động giao lưu, tương tác được triển khai xuyên suốt đã biến concert thành một tuần lễ Giáng sinh sôi động, góp phần mở rộng trải nghiệm của khán giả vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm nhạc. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động bên lề, concert còn trở thành không gian hình thành và lan tỏa văn hóa idol hiện đại, nơi nghệ sĩ và người hâm mộ cùng kết nối, đồng hành và chung tay kiến tạo những giá trị tinh thần tích cực dành cho giới trẻ.

Tại đêm diễn, ông Bảo Thái - Giám đốc Khối Sáng tạo & Sản xuất Nội dung DatVietVAC Group Holdings, đơn vị sáng tạo và sản xuất chương trình đã có lời chia sẻ về những dấu ấn nổi bật của chương trình cũng như hành trình mở rộng sức lan tỏa của Anh Trai “Say Hi” 2025: “Tiếp tục hành trình khai mở, mang âm nhạc Việt mới đến với khán giả không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu, DatVietVAC Group Holdings tự hào tiếp tục xây dựng Anh Trai "Say Hi" thành một sân chơi lớn cho các nghệ sĩ Việt trẻ, khát khao hoàn thiện các kỹ năng, tạo nên năng lượng bùng nổ chưa từng có, giới thiệu những bản hits mới 100% đến với khán giả."

Ra mắt với MV All Eyes On Us từ ngày 17/09/2025, Anh Trai "Say Hi" 2025 đã chinh phục toàn bộ các nền tảng mạng xã hội và nhạc số. Tổng cộng Anh Trai "Say Hi" 2025 đã có hơn 23 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng, #1 Chương trình giải trí được thảo luận cao nhất trên mạng xã hội suốt 4 tháng, hơn 20 bản hits và loạt ca khúc lọt #1 Trending YouTube Charts tại Việt Nam, Canada, Australia, Top Trending tại nhiều nước và #3 Music Videos Trending Worldwide.

Với theme A Merry X'Mas Concert, First Date Ever, toàn bộ đêm diễn được bao phủ trong không khí Giáng sinh ấm áp. Sự kết hợp giữa âm nhạc và hiệu ứng thị giác, kiến tạo nên bức tranh mùa lễ hội cuối năm quy mô lớn, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả. Song song với yếu tố trình diễn, concert lựa chọn âm nhạc làm trung tâm, để cảm xúc dẫn đường cho toàn bộ trải nghiệm.

Đêm nhạc không dừng lại ở việc tập hợp các ca khúc quen thuộc của 30 Anh Trai, mà được xây dựng như một mạch trình diễn xuyên suốt, có cấu trúc rõ ràng và chủ đích về mặt cảm xúc. Các tiết mục được sắp xếp liền mạch, tạo nên một dòng chảy thống nhất, dẫn dắt khán giả theo từng lớp không khí của chương trình và đồng hành cùng các Anh Trai trong suốt hành trình sân khấu.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Anh Trai "Say Hi" 2025 - A Merry X'Mas Concert, First Date Ever là sự trở lại của 6 tiết mục có khách mời nữ, với sự xuất hiện đầy đủ: ca sĩ Bảo Thy, ca sĩ MIN, Em Xinh Orange, Em Xinh Lamoon, Em Xinh 52Hz và Em Xinh Mỹ Mỹ trên sân khấu. Các ca khúc Make Up, Hơn Là Bạn, Sớm Muộn Thì, Em Đã Chờ Anh Bao Lâu, To Your Ex và Đoạn Kịch Câm được tái hiện trọn vẹn, mang đến những màn kết hợp đúng tinh thần nguyên bản, đáp lại sự chờ đợi của khán giả.

Xuyên suốt chuỗi tiết mục, chương trình khắc họa nhiều lát cắt trong đời sống cảm xúc. Các thể loại Hip-hop, Pop, Rap và R&B được sắp xếp đan cài, tạo nên tổng thể cân bằng, nơi mỗi Anh Trai vẫn giữ được màu sắc riêng khi kết hợp cùng các khách mời nữ trên sân khấu.

Biển lightstick rực sáng, cùng setlist đặc biệt quy tụ loạt hit từng dẫn đầu các BXH âm nhạc. Điểm nhấn công nghệ của Concert là hệ thống DMX Lift Table gồm 10 bàn nâng hoạt động độc lập, mỗi chiếc có khả năng chịu tải lên tới 1,2 tấn và điều khiển chính xác đến từng milimet. Hệ thống này giúp Đạo diễn sân khấu có thể biến sàn diễn thành một không gian động, nơi các khối hình học thay đổi liên tục, tạo hiệu ứng thị giác ba chiều sống động ngay trước mắt khán giả từ hiệu ứng bậc thang, sóng nhấp nhô, đến hình khối đồng bộ với âm nhạc và ánh sáng.

Hệ thống bàn nâng lập trình đã xuất hiện trong các tiết mục: Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, Dẫu Có Đến Đâu, Em Đã Chờ Anh Bao Lâu, Thức, Đắm Chìm… Khả năng tạo hiệu ứng bậc thang, sóng nhấp nhô và hình khối đồng bộ với âm nhạc đã biến sàn diễn thành không gian động ba chiều. Kết hợp với hệ thống LED đã tạo nên "mặt phẳng động" giúp hiệu ứng hình ảnh trở nên chân thực và cuốn hút.

Concert khép lại bằng tiết mục Forever Say Hi - ca khúc mang ý nghĩa biểu tượng. Đây không chỉ là sự kết màn, mà còn là lời hẹn cho những hành trình tiếp theo. Khi 30 Anh Trai cùng xuất hiện, tinh thần Say Hi được thể hiện rõ nét nhất - cởi mở, tích cực và luôn hướng đến sự kết nối. Ca khúc mang ý nghĩa như một lời cảm ơn gửi đến khán giả - những người đã đồng hành cùng các Anh Trai suốt hành trình vừa qua. Khoảnh khắc này tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ, khi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối, đánh dấu sự khép lại trọn vẹn của Anh Trai "Say Hi" 2025 - A Merry X'Mas Concert, First Date Ever, đồng thời mở ra một chặng đường mới.

Tại phần cuối chương trình, MC Trấn Thành chính thức công bố Anh Trai “Say Hi” 2025 Concert - Đêm 2 sẽ diễn ra vào ngày 14/03/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả, mở ra kỳ vọng về một đêm nhạc tiếp theo với quy mô và chất lượng được tiếp nối. Sau thành công của Đêm 1 tại Vạn Phúc City, hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025 sẽ tiếp tục chinh phục khán giả Thủ đô, mang âm nhạc cùng nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

Anh Trai “Say Hi” 2025 - A Merry X’Mas Concert, First Date Ever khép lại với nhiều dư âm, ghi dấu ấn bởi quy mô tổ chức hoành tráng cùng cách âm nhạc được vận dụng như một phương tiện kể chuyện xuyên suốt toàn bộ chương trình. Không chỉ là một đêm nhạc cuối năm, concert trở thành điểm hẹn cảm xúc, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ một không gian lễ hội được đầu tư chỉn chu, đồng bộ và giàu chiều sâu.

Thông qua Anh Trai “Say Hi” 2025 - A Merry X’Mas Concert, First Date Ever, DatVietVAC Group Holdings tiếp tục khẳng định vai trò là cái nôi nuôi dưỡng và bệ phóng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Từ môi trường đào tạo, rèn luyện chuyên môn đến cơ hội trưởng thành trên những sân khấu quy mô lớn, chương trình góp phần hình thành một thế hệ nghệ sĩ theo chuẩn idol quốc tế, được đầu tư bài bản, tiệm cận các chuẩn mực biểu diễn mới và hướng đến tầm vóc sân khấu chuyên nghiệp.