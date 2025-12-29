Á quân Face Star Kidz Hà Linh: “Danh hiệu này là niềm vui ngoài mong đợi và là động lực để con tiếp tục theo đuổi nghệ thuật”

(Ngày Nay) - Sau hành trình nỗ lực và tỏa sáng tại Face Star Kidz, Nguyễn Hoàng Hà Linh đã xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1, để lại nhiều ấn tượng bởi thần thái trong trẻo, phong thái tự tin cùng tinh thần cầu tiến. Chia sẻ sau cuộc thi, Hà Linh không giấu được niềm xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua.

“Con cảm thấy rất vui và xúc động khi giành được danh hiệu Á quân 1 tại Face Star Kidz. Đây thực sự là kết quả ngoài sự mong đợi của bản thân con khi tham gia cuộc thi này”, Hà Linh bày tỏ. Với cô bé, Face Star Kidz không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành.Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình tham gia, Hà Linh cho biết sân khấu Chung kết chính là khoảnh khắc đặc biệt nhất. “Được trình diễn trên sân khấu Chung kết Face Star Kidz vừa là kỷ niệm đáng nhớ nhất, vừa là thử thách mà con mong đợi nhất, bởi đó là lúc con được thể hiện bản thân mình trọn vẹn nhất”, Hà Linh chia sẻ.

Ánh đèn sân khấu, sự cổ vũ của khán giả và cảm xúc vỡ òa khi hoàn thành phần trình diễn đã trở thành dấu ấn khó quên đối với cô bé.Bên cạnh các phần thi, Hà Linh cho rằng điều quý giá nhất mình nhận được chính là những bài học từ ban giám khảo và các huấn luyện viên. “Con học được từ cô Thùy Dương ánh mắt, thần thái và sự trong trẻo khi trình diễn. Từ cô Hồng Nhung, con học được kỹ năng nhảy, hát và cả sự hiền lành, khả ái toát ra từ gương mặt và phong thái. Những điều này giúp con hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày”, Hà Linh nói.

Trong số các tiết mục đã trình diễn, Hà Linh đặc biệt tâm đắc với phần biểu diễn tập thể ca khúc “Tỏa sáng như những vì sao”. Theo cô bé, đây là tiết mục giàu ý nghĩa, truyền tải năng lượng tích cực cho các bạn nhỏ theo đuổi nghệ thuật. “Con tin rằng không chỉ các thí sinh mà cả bố mẹ, khán giả cũng rất thích tiết mục này”, Hà Linh chia sẻ với niềm tự hào.

Sau cuộc thi, Á quân 1 Face Star Kidz đã có những định hướng rõ ràng cho chặng đường sắp tới. Hà Linh cho biết bản thân đam mê trở thành model, đồng thời mong muốn trau dồi thêm các kỹ năng như nhảy và trang điểm. “Trong tuần con tập trung học ở trường, còn cuối tuần con sẽ dành thời gian để học thêm các môn nghệ thuật”, cô bé nói, cho thấy sự nghiêm túc trong việc cân bằng giữa học tập và đam mê.

Với danh hiệu Á quân 1, Hà Linh dành tặng niềm vui này cho cô Hồng Nhung – CEO Face Star Kidz. “Con cảm ơn cô đã tổ chức một sân chơi rất ý nghĩa cho chúng con. Con chúc cô luôn mạnh khỏe và con sẽ luôn theo dõi, ủng hộ cô”, Hà Linh gửi lời nhắn nhủ chân thành.

Từ Face Star Kidz, Nguyễn Hoàng Hà Linh đã có bước khởi đầu đáng nhớ, mở ra hành trình mới đầy hy vọng trên con đường nghệ thuật phía trước.