Dân bị thu hồi đất để làm sân golf Việt Yên nhưng không được nhận tiền bồi thường!?

“Chuyện lạ” tại dự án Sân golf Việt Yên

Theo phản ánh của gia đình ông Võ Việt Quang (SN 1959) và vợ là bà Nguyễn Thị Mơ (SN 1958) – ngụ tại thôn Kim 1 (xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), gia đình ông có 5,6 hecta diện tích đất rừng và 10.000m2 đất thổ cư ở khu vực UBND xã Trung Sơn và Trường bắn (thuộc thửa đất 19 và thửa đất 34 tờ bản đồ số 35) dù chưa được nhận tiền đền bù nhưng phía chủ đầu tư Dự án Sân golf Việt Yên) thực hiện GPMB để thực hiện dự án.

Theo ông Quang, diện tích đất này được gia đình ông mua lại của Đảng ủy và UBND xã Trung Sơn vào năm 1995 và có đầy đủ giấy tờ hợp pháp đối với thửa đất này.

Vào ngày 14/02/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định số 268/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Sân Golf Việt Yên, xã Hương Mai và xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (nay là thị xã Việt Yên) tỷ lệ 1/500. Theo đó, Dự án Sân Golf Việt Yên có diện tích lập quy hoạch khoảng 152,4 ha. Trong đó, sân golf chiếm 150ha, còn lại 2ha dành cho việc xây dựng đường giao thông tại khu vực trọng điểm.

Sau đó, đại diện Công ty CP Đầu tư Golf Trường An – chủ đầu tư dự án có liên hệ với gia đình ông Quang để thực hiện việc đền bù. Việc này có sự chứng kiến của Đảng ủy, UBND xã Trung Sơn, Chủ tịch xã, Giám đốc Trung tâm quỹ đất. Tuy nhiên, do giá đền bù chưa hợp lý nên gia đình ông Quang từ chối nhận đền bù của Công ty Trường An.

Đầu năm 2024, gia đình ông Quang “tá hoả” khi phía Công ty Trường An đưa nhiều máy móc vào san phẳng toàn bộ phần đất rừng của ông. Khi tìm hiểu sự việc, gia đình ông Quang càng bất ngờ hơn khi được biết Công ty Trường An thông qua Trung tâm Quỹ đất đã thực hiện việc đền bù đất cho ông Võ Việt Ninh (SN 1962) – người được gia đình ông Quang thuê trông coi đất rừng vì ông Quang ở xa.

Ông Quang khẳng định, ông Ninh chỉ là người được gia đình ông thuê để trông coi giúp phần đất rừng nói trên, ông Ninh hoàn toàn không có quyền quyết định về lô đất này.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Quang đã gửi đơn thư đến UBND xã Trung Sơn, UBND Thị xã Việt Yên, UBND tỉnh Bắc Giang, Viện Kiểm Sát… nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong khi đó, để ngăn chặn phần đất hợp pháp của gia đình ngang nhiên bị chiếm đoạt, gia đình ông Quang đã phải bỏ công ăn việc làm để thay nhau “đội mưa đội nắng” đến giữ đất.

Theo tài liệu mà gia đình ông Quang cung cấp có Biên bản làm việc ngày 22/2/2021 giữa 3 bên là UBND xã Trung Sơn, ông Vũ Văn Hồng – Giám đốc TTPTQĐ&CCN và gia đình ông Quang. Văn bản đã xác nhận toàn bộ số diện tích đất bị thu hồi cũng như thực hiện phương án đền bù theo mức giá thoả thuận đã quy định. Không hiểu vì lý do gì, Công ty Trường An và TTPTQĐ&CCN lại tiến hành đền bù cho ông Võ Việt Ninh dù ông Ninh không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh là chủ sở hữu thửa đất nói trên.

Giá đất đền bù không đúng quy định của Nhà nước

Ông Quang cho biết, lý do khiến gia đình ông không chấp nhận phương án đền bù mà Công ty Trường An đưa ra, đó là do phần đất của gia đình ông bị xác định sai loại đất, từ đó dẫn đến việc quyền lợi của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo gia đình ông Quang và một người dân địa phương, quá trình thu hồi đất của UBND thị xã Việt Yên hiện còn tồn tại một số có nhiều bất cập về mức giá đền bù chưa phù hợp với khu vực được áp giá giữa khu vực xã Miền núi và xã Trung du theo Bảng giá đất đã được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành.

Tại Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Về Quyết định ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 có quy định tại Bảng 3 giá đất RSX tại các xã Miền núi là 7.000 đồng/m2 và xã Trung du là 13.000 đồng/m2.

Tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã Việt Yên, Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án sân golf Việt Yên (địa phận xã Trung Sơn, đợt 5) đối với 40.444,9 m2 đất rừng sản xuất (RSX) cho ông Quang, lại được áp mức giá đất áp dụng cho xã Miền núi.

Cũg theo ông Quang, việc UBND thị xã Việt Yên phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 40.444,9 m2 đất rừng sản xuất (RSX) cho gia đình ông (thôn Kim 1, xã Phượng Sơn) theo giá đất xã Miền núi như vậy là chưa thực sự phù hợp.

Căn cứ vào Quyết định Số: 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 (có hiệu lực từ ngày ký) thì thị xã Việt Yên tỉnh Bắc Giang không còn là xã Miền núi.

Nếu tạm tính giá đền bù về đất xã Trung du đối với đất RSX theo Bảng giá đất quy định là 13.000 đồng/m2 thì thì sẽ có kết quả: Bồi thường về đất 40.444,9 m2 x 13.000 đồng = 525.783.700 đồng; Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (nhân 3 lần đơn giá bồi thường đất) là 40.444,9 m2 x 39.000 đồng = 1.577.351.100 đồng.

Liên quan đến việc giải quyết sự việc này, chính quyền thị xã Việt Yên, Bắc Giang hôm 10/8 đã có giấy mời gửi tới ông Võ Việt Quang tới tham dự buổi làm việc để làm rõ nội dung đơn của gia đình ông Quang. Buổi làm việc sẽ được tổ chức vào ngày 16/8 tới đây. Quan điểm của phía chính quyền địa phương là giải quyết triệt để sự việc, theo đúng quy định của pháp luật.