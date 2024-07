Toàn cảnh vụ sân Golf Đồi Cù – Bài 2: Trách nhiệm thuộc về ai?

Xử phạt!

Sau khi tòa nhà câu lạc bộ golf được bổ sung vào dự án, dù chỉ được cấp giấy phép xây dựng hạng mục công trình mái vòm với quy mô 6.120 m2 nhưng công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL đã xây dựng vượt (tức tăng thêm) 3.300 m2. Chủ đầu tư còn xây dựng thêm công trình 4 tầng với diện tích không phép lên đến 4.478 m2.

Ngày 11/01/2024, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 240 triệu đồng đối với bà Lê Thị Hồng Xuân, Tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL, chủ đầu tư tòa nhà câu lạc bộ golf thuộc Đồi Cù (TP.Đà Lạt) với hành vi “xây dựng không phép” và “xây dựng sai phép”.

Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL xây dựng 2 khối nhà thuộc dự án Tòa nhà Câu lạc bộ Golf nhưng chỉ có 1 công trình có phép xây dựng một phần hầm. Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép công trình này do chủ đầu tư không khắc phục các vi phạm trật tự xây dựng.

Trước đó, ngày 15/06/2022, công trình Tòa nhà Câu lạc bộ Golf đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp điều chỉnh thứ 10 với diện tích 15.670 m2. Trong đó, có 5.629 m2 là đất rừng phòng hộ. Căn cứ theo Nghị định 52/2020/NĐ-CP về điều kiện sử dụng đất thì 5.269 m2 đất rừng phòng hộ này thực hiện dự án sân golf là không được phép.

Vì vậy, 5.629 m2 đất rừng phòng hộ trong sân golf Đồi Cù mà công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL xây dựng công trình sai phép và không phép. Cũng bởi, phần diện tích đất nêu trên không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án sân golf.

Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL xây dựng công trình tòa nhà khối 1 có thiết kế mái vòm tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 17 vị trí khu vực giáp đường Đinh Tiên Hoàng là sân golf, lỗ golf số 8 sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp và thiết kế được phê duyệt. Tổng diện tích xây dựng sai phạm của khối công trình có diện tích 3.300 m2.

Kế đó, tòa nhà khối 2 có diện tích 1 sàn xây dựng 4.478 m2, với 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng trên 20.000 m2 không có giấy phép xây dựng và thiết kế được phê duyệt.

UBND TP.Đà Lạt đã căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 6, điều 16, Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 để ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với khối 1 số tiền 110 triệu đồng và tòa nhà khối 2 số tiền 130 triệu đồng. UBND TP.Đà Lạt áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL ngưng thi công công trình và liên hệ cơ quan chức năng, lập hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây dựng theo qui định.

Đối với công trình cơ quan chức năng từ chối cấp phép, hoặc sau khi được cấp phép phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm, không phù hợp với giấy phép được cấp hoặc vi phạm.

Ngày 10/6/2024, công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL đã có văn bản mời cơ quan chức năng TP.Đà Lạt đến chứng kiến việc tháo dỡ, tự nguyện khắc phục vi phạm xây dựng tại sân golf Đồi Cù. Đến ngày 11/6/2024, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư xây dựng phương án tháo dỡ và sau khi được phê duyệt sẽ thực hiện việc tháo dỡ. Do chủ đầu tư không tự nguyện khắc phục vi phạm, cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế.

Bất ngờ từ 3 vụ kiện

Ngày 17/7/2024, cơ quan chức năng phường 1, TP.Đà Lạt huy động gần 100 người thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP.Đà Lạt, UBND phường 1 cùng các đơn vị Y tế, Công an, Dân quân đã có mặt tại dự án Tòa nhà Câu lạc bộ Golf để vào bên trong thực hiện việc cưỡng chế 2 công trình thuộc dự án xây dựng sai phép và không phép.

Sau đó, chủ đầu tư đã đưa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND TP.Thủ Đức (TP.HCM) và TAND tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, việc cưỡng chế đã phải dừng lại. Theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND TP.Thủ Đức có nêu rõ: "Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản tranh chấp" được quy định tại Điều 122 của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quyết định yêu cầu cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản là tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đà Lạt tại thửa đất số 01, Tờ Bản đồ 17, vị trí khu vực tiếp giáp đường Đinh Tiên Hoàng (phường 1, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Quyết định được áp dụng cho đến khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền thay đổi; hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Căn cứ ban hành quyết định trên do sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản tranh chấp" của Công ty TNHH Văn Lang (trụ sở tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) là nguyên đơn trong vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý ngày 07/06/2024 về việc "Tranh chấp hợp đồng thi công". Công ty TNHH Văn Lang khởi kiện Công ty TNHH Anh Quốc SG. Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL (trụ sở tại TP.Đà Lạt) tham gia trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cả 2 vụ àn này đều là "Tranh chấp hợp đồng thi công".

Trong diễn biến có liên quan, chủ đầu tư cũng đưa ra quyết định số 03/2023/QĐBPKCTT ký ngày 17/07/2024 về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND tỉnh Lâm Đồng đối với công trình trên. TAND tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 1727/QĐ-CCXP ngày 10-6-2024 của Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt" của công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL.

Công ty TNHH Văn Lan là nguyên đơn khởi vụ án "Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 30/QĐ-XPVPHC ngày 04/01/2024 và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 1727/QĐ-CCXP của Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt" tại TAND tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi xem xét, TAND tỉnh Lâm Đồng nhận thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính" là cần thiết để tránh gây hậu quả không thể khắc phục được. Lý do, để đảm bảo việc xem xét, thẩm định tại chỗ của TAND tỉnh Lâm Đồng đối với các khối công trình vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 30/QĐ-XPVPHC; đảm bảo việc xem xét, thẩm định tại chỗ của TAND tỉnh Lâm Đồng đối với các khối công trình vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 30/QĐ-XPVPHC.

Do đó, để đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ, tiến hành đo vẽ, thẩm định tại chỗ; kiểm kê thiết bị vật liệu, khối lượng công trình đã thi công; kiểm định công trình theo vụ án dân sự sơ thẩm đã thụ lý.

Ngày 13/7/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông cáo báo chí gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định việc thu hồi, hủy bỏ văn bản số 4143/UBND-LN ngày 20/7/2016 và quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng không đồng nghĩa với việc xử lý vi phạm, sai phạm về xây dựng, trật tự xây dựng, đất đai tại công trình Tòa nhà Câu lạc bộ Golf và công ty cổ phần Hoàng Gia DL.

Theo đó, trên cơ sở thống nhất của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 12/7/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 5805/UBND-LN về việc thu hồi, hủy bỏ văn bản số 4134/UBND-LN ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng và quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 về việc hủy bỏ toàn bộ quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Việc ban hành văn bản số 4134/UBND-LN 20/7/2016 và quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng là theo đề nghị của công ty cổ phần khu nghỉ mát Đà Lạt tại văn bản số 444/DRI ngày 28/4/2016 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1113/SNN-KL ngày 16/6/2016 về việc xác định diện tích đất trồng cây thông, cây xanh trong sân Golf Đà Lạt của công ty cổ phần khu nghỉ mát Đà Lạt.

Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 4134/UBND-LN về việc chuyển diện tích 29,59 ha rừng trồng thông năm 1993 trong sân Golf Đà Lạt đã đạt tiêu chí thành rừng vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt.

Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 về việc điều chỉnh tên chủ sử dụng đất, diện tích đất theo các quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 08/4/2008, số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của UBND tỉnh tại phường 1 (TP.Đà Lạt).

Qua rà soát, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 12/7/2024, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5805/UBND-LN về việc thu hồi, hủy bỏ văn bản số 4134/UBND-LN ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng và quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 về việc hủy bỏ toàn bộ quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lý do thu hồi, hủy bỏ do chưa đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật tại thời điểm ban hành văn bản dẫn đến việc ban hành quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016, chưa đảm bảo theo quy định. Do đó, việc UBND tỉnh ban hành văn bản và quyết định thu hồi, hủy bỏ 2 văn bản, quyết định trên là tuân thủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Việc thu hồi, hủy bỏ không đồng nghĩa với việc không xử lý đối với các vi phạm, sai phạm về xây dựng, trật tự xây dựng, đất đai tại công trình Tòa nhà câu lạc bộ Golf. Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL phải nghiêm túc chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các sai phạm như đã chỉ đạo của UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xác lập, quản lý đất đai tại sân Golf Đà Lạt được rà soát, thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP.Đà Lạt (theo quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh), quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ), cùng các quy hoạch và quy định của pháp luật liên quan.