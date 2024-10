Đêm concert "Anh Trai Say Hi" thứ hai tại Vạn Phúc City: Cơn mưa ngang qua và âm nhạc bùng cháy

(Ngày Nay) - Tối ngày 19/10/2024, tại Vạn Phúc City, TP. Hồ Chí Minh, đêm concert thứ hai của "Anh Trai Say Hi" đã diễn ra thành công vang dội với 20 ngàn khán giả, bất chấp cơn mưa kéo dài từ 4 giờ chiều. Trời đổ mưa lớn, khiến nhiều khán giả phải dầm mưa khi vào check-in, nhưng điều này không hề làm giảm đi sức nóng và sự hào hứng của sự kiện.

Những khoảnh khắc đầy may mắn và cảm xúc

Cơn mưa may mắn dừng lại ngay trước thềm sự kiện, như thể thời tiết cũng hòa cùng sự chờ đợi của hàng ngàn khán giả đổ về Vạn Phúc City. Dù bị ướt, nhưng nụ cười và sự nhiệt tình của người hâm mộ vẫn rực sáng, tạo nên một không khí sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Các bạn trẻ từ khắp nơi đã không ngại xa xôi, thậm chí phải vượt qua khó khăn về thời tiết để tham gia sự kiện.

Có những sinh viên đã đi xe máy hơn 3 giờ từ Vĩnh Long để đến ủng hộ cho Pháp Kiều – một trong những nghệ sĩ biểu diễn được yêu thích trong chương trình. Không chỉ có khán giả từ các tỉnh thành lân cận, sự kiện còn thu hút những người hâm mộ đến từ những nơi xa xôi. Chị Châu, một khán giả nữ đã bay từ Đức về chia sẻ: "Tôi đã theo dõi các nghệ sĩ này từ xa và không thể bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào đêm nhạc. Được gặp gỡ và thưởng thức âm nhạc trực tiếp thật tuyệt vời." Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả từ Hà Nội vào chỉ để tham gia sự kiện này. Sự cống hiến và tình cảm của họ đã tiếp thêm động lực cho các nghệ sĩ, khiến sân khấu trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

Sân khấu bùng bổ với dàn nghệ sĩ trẻ tài năng

Dàn nghệ sĩ tham gia đêm concert với những cái tên đang được yêu thích như hieuthuhai, Đức Phúc, RHYDER, Quang Hùng MasterD, ISAAC, Hurrykng..., không làm khán giả thất vọng với những màn biểu diễn đầy nhiệt huyết. Từ những bản nhạc màu sắc hip hop, rock ballad, những màn rap fast-flow đầy cuốn hút, đến các bản ballad sâu lắng, các nghệ sĩ đã mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ của một bữa tiệc âm nhạc đầy chất lượng. Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, ánh sáng và âm thanh sống động làm nổi bật từng phần trình diễn, tạo nên một sự âm nhạc thực sự đẳng cấp dành cho khán giả.

Đêm thứ hai của concert không chỉ tiếp nối những tiết mục đã gây bão trên các bảng xếp hạng và khuấy động đêm đầu tiên như "Ngáo ngơ," "Kim Phút Kim Giờ," "Đều là của em," "I'm Thinking About You," "Tình đầu quá chén," "Sao hạng A", mà còn giới thiệu thêm nhiều tiết mục lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng ngoài khuôn khổ cuộc thi âm nhạc "Anh trai Say Hi".

Các bản ballad triệu view được yêu thích như "Sóng vỗ vỡ bờ" và "Chân thành" đã chinh phục trái tim của khán giả. Những màn trình diễn đậm chất trình diễn như "LAVIU", "Đầu đội sừng," "Hít Drama" cũng đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, khiến khán giả không thể rời mắt và hòa giọng theo.

Đặc biệt, khán giả đã thể hiện sự yêu mến và ủng hộ dành cho Negav - một "anh trai" đã không thể tham dự sự kiện đêm nhạc hội lần này vì lý do cá nhân, bằng cách đồng loạt hô tên của anh sau những màn trình diễn vốn có sự góp mặt của nghệ sĩ này.

Các nghệ sĩ cũng đã mang đến cho công chúng một bài hát mới toan mang tên "Say Hi never Say Goodbye".

Trấn Thành công bố đêm nhạc thứ 3 tại Mỹ Đình

Sau thành công vang dội của hai đêm concert tại TP. Hồ Chí Minh, MC Trấn Thành đã mang đến một tin tức đầy bất ngờ ngay trên sân khấu: đêm nhạc thứ 3 của "Anh Trai Say Hi" sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 7/12/2024. Thông báo này đã khiến khán giả vô cùng phấn khích, hứa hẹn một sự kiện âm nhạc hoành tráng tiếp theo tại Thủ đô. Sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn người, hứa hẹn những màn trình diễn bùng nổ và không gian kết nối âm nhạc rộng lớn hơn bao giờ hết.

Trong không khí lễ hội của đêm concert, các anh trai đã không quên tôn vinh các khán giả nữ nhân dịp 20/10. Họ đã dành tặng những bông hồng tươi thắm cho các khán giả nữ, thể hiện sự trân trọng và tình cảm chân thành. Những cành hoa không chỉ là món quà giản dị mà còn là biểu tượng của sự gắn kết và tình yêu thương giữa các nghệ sĩ và người hâm mộ, tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Dẫu cơn mưa có làm ướt vai áo, nhưng tinh thần của đêm nhạc vẫn sáng ngời, hứa hẹn sẽ còn tiếp tục lan tỏa những giá trị âm nhạc đích thực trong đêm diễn tại Mỹ Đình vào tháng 12 tới.

Ảnh: AK0624

Tiếp nối niềm vinh dự khi nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại đêm 1 Concert, đêm 2 của concert "Anh Trai Say Hi" 2024 đã chứng kiến DatVietVAC được trao tặng bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Bằng khen này ghi nhận những thành tích xuất sắc của DatVietVAC trong việc đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn 2019-2024. Ông Bảo Thái, Giám đốc Điều hành của DatVietVAC Group Holdings, chia sẻ rằng đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Hệ sinh thái Công nghệ Truyền thông Giải trí DatVietVAC. Ông nhấn mạnh rằng những thành tựu này không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa quốc gia mà còn giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập trên trường quốc tế.