Điện ảnh Việt Nam đã có nhiều đổi mới đáng kể trong 50 năm qua

(Ngày Nay) - Với phương châm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, các ngành các cấp và địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

(Ngày Nay) - Từ ngày 8-9/9, trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng, Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO do ông Setsuya Nakada, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, tổ chức họp phiên cuối.

(Ngày Nay) - Hiện nay, một số địa phương của thành phố Hà Nội đã và đang có kế hoạch di dời người dân khỏi nơi trũng, thấp, có nguy cơ ngập lụt. Công an thành phố đã quán triệt tới Công an các địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3; ngăn chặn tội phạm phát sinh, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân.