Đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh chuyển đổi số

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc của Đảng và dân tộc Việt Nam. Người đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển lý luận cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng, coi “công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”. Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh để lại những bài học vô cùng sâu sắc đối với cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Người chỉ rõ: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr 554, 555)

Kỷ nguyên mới và những thách thức mới trên mặt trận tư tưởng

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (tháng 1/2026) đã chỉ rõ mục tiêu: Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tháng 1/2026)

Đây là kỷ nguyên của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, của hội nhập quốc tế sâu rộng, của những mục tiêu phát triển đầy khát vọng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu mới.

Kỷ nguyên mới mang lại những thời cơ chưa từng có nhưng cũng mở ra những mặt trận chưa từng có trong cuộc chiến tư tưởng. Không gian mạng toàn cầu xóa nhòa mọi biên giới địa lý của thông tin. Trí tuệ nhân tạo cho phép sản xuất và phân phối nội dung sai lệch với tốc độ và quy mô chưa từng thấy trong lịch sử. Sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội tạo ra hàng triệu “loa phát thanh” cá nhân, nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người phát tán thông tin, cả thông tin đúng lẫn thông tin sai. Trước những thách thức đó, đổi mới nội dung và phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là mệnh lệnh của thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Để đánh giá đúng yêu cầu đổi mới, trước hết phải nhận diện rõ bức tranh đầy đủ và chân thực về những thách thức đang đặt ra. Trong kỷ nguyên mới, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang sử dụng những thủ đoạn ngày càng nguy hiểm hơn. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường, điên cuồng chống phá chúng ta. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn.

Về công nghệ, chúng triệt để khai thác các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra video mô phỏng (deepfake) giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát ngôn nội dung sai lệch; Xây dựng hàng loạt tài khoản ảo (bot) để khuếch đại thông tin xấu độc, tạo ảo giác về "đồng thuận xã hội" rộng rãi; Sử dụng thuật toán mạng xã hội để lan tỏa thông tin sai lệch với tốc độ và quy mô rất lớn.

Về chiến lược, chúng không còn tấn công trực diện bằng các luận điệu phủ nhận thô thiển mà chuyển sang các thủ đoạn tinh vi hơn như “diễn biến hòa bình” qua con đường văn hóa, lối sống; Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong; Lợi dụng những bức xúc xã hội có thật, những vấn đề nhạy cảm trong thực tiễn để “cài cắm” quan điểm sai trái, bóp méo bản chất vấn đề; Khai thác và khuếch đại những thiếu sót, hạn chế trong thực hiện chính sách để phủ nhận toàn bộ đường lối, chủ trương của Đảng.

Đặc biệt nguy hiểm là chiến lược xây dựng “hệ sinh thái truyền thông thay thế” với hàng ngàn trang web, kênh truyền thông, mạng lưới tài khoản mạng xã hội phối hợp nhịp nhàng, tạo ra ảo giác về một “xã hội dân sự” độc lập, khách quan, nhưng thực chất là công cụ định hướng dư luận theo mục đích chính trị thù địch, từng bước làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ.

Nền tảng lý luận và định hướng chiến lược

Đổi mới nội dung và phương thức bảo vệ tư tưởng không có nghĩa là thay đổi bản chất, mục tiêu hay nguyên tắc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Đảng, Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, và phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là giáo điều cứng nhắc, mà là hệ thống lý luận sống động, không ngừng được bổ sung, phát triển qua thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam. Tính đúng đắn của nền tảng tư tưởng đó đã được kiểm chứng qua những thử thách lịch sử khắc nghiệt nhất, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến kháng chiến chống đế quốc Mỹ, từ 40 năm đất nước đổi mới, phát triển liên tục với những thành tựu được thế giới công nhận.

Đổi mới nội dung và phương thức bảo vệ tư tưởng là đổi mới cách thức bảo vệ, phát triển và truyền tải nền tảng tư tưởng đó, làm cho nó trở nên gần gũi hơn, thuyết phục hơn và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong bối cảnh chuyển đổi số. Cần xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là công việc cơ bản, hệ trọng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Trên mặt trận nóng bỏng, phức tạp và thường xuyên có những diễn biến mới, đòi hỏi công tác này phải kiên quyết, khôn khéo, xác định mũi nhọn đấu tranh đồng thời với nhiệm vụ “xây” là cơ bản để nâng cao “sức đề kháng”, tạo ra “hệ miễn dịch” trong các tầng lớp nhân dân, trước hết là trong cán bộ, đảng viên.

Trong tất cả các công cụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, không có công cụ nào sắc bén và thuyết phục hơn chính thực tiễn phát triển của đất nước. Không có lời bác bỏ nào hiệu quả hơn những con số biết nói: Việt Nam từ một đất nước tàn phá bởi chiến tranh đã vươn lên thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động của ASEAN; Từ một quốc gia đói nghèo đã và đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao; Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, với vị thế và uy tín ngày càng được khẳng định.

Những thành tựu đó không tự nhiên mà có, đó là kết quả trực tiếp của đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, là minh chứng hùng hồn nhất cho sự đúng đắn của con đường xã hội chủ nghĩa mà dân tộc ta đã lựa chọn. Nhiệm vụ của công tác bảo vệ tư tưởng trong kỷ nguyên mới là làm cho những thành tựu đó được nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhận thức đầy đủ, thấu đáo.

Gắn lý luận với thực tiễn sinh động của cuộc sống

Kinh nghiệm thực tiễn chỉ rõ, trong không gian thông tin hiện đại, thông tin nào đến trước sẽ chiếm ưu thế về nhận thức. Khi một sự kiện xảy ra, nếu truyền thông chính thống im lặng hoặc chậm phản ứng, người dân sẽ tự tìm kiếm thông tin ở những nguồn khác và rất có thể là những nguồn sai lệch. Vì vậy, cần xây dựng văn hóa “thông tin chủ động” trong toàn bộ hệ thống. Mỗi quyết sách của Đảng và Nhà nước phải được giải thích rõ ràng, đầy đủ, kịp thời trên tất cả các kênh thông tin; Mỗi thành tựu cần được truyền thông mạnh mẽ; Mỗi khó khăn, thách thức cần được nhìn nhận thẳng thắn cùng với những giải pháp đang được triển khai.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ sống còn của công tác xây dựng Đảng… Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Trong kỷ nguyên mới gắn liền với chuyển đổi số, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của thế hệ trẻ là lực lượng đang chiếm đa số trên không gian mạng. Trong kỷ nguyên số, thanh niên không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà cần trở thành lực lượng kiến tạo, dẫn dắt và bảo vệ không gian thông tin lành mạnh. Cần tạo cơ chế, điều kiện và không gian để thế hệ trẻ - bằng ngôn ngữ của mình, bằng phong cách của mình, bằng sức sáng tạo của mình - trở thành lực lượng tiên phong bảo vệ sự thật, lan tỏa giá trị tốt đẹp trên không gian mạng.

Việc xây dựng lực lượng phải gắn chặt với công tác đào tạo, bồi dưỡng. Không thể đòi hỏi cán bộ tuyên giáo hay thanh niên, lớp trẻ chiến thắng trên mặt trận số nếu bản thân họ chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng số. Việc đào tạo phải bao gồm không chỉ kỹ năng lý luận chính trị mà còn kỹ năng truyền thông số, kỹ năng sản xuất nội dung đa phương tiện, kỹ năng phân tích dữ liệu mạng xã hội, những kỹ năng thiết yếu trong môi trường thông tin hiện đại.

Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên mới phải được đổi mới căn bản theo hướng giữ vững tính nguyên tắc về lập trường, quan điểm, đổi mới về cách thức trình bày, ngôn ngữ biểu đạt và hình thức thể hiện.

Thứ nhất, phải gắn lý luận với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Thay vì trích dẫn kinh điển một cách thuần túy, cần chứng minh sự đúng đắn của lý luận bằng những câu chuyện người thật việc thật, những số liệu cụ thể, những hiện tượng xã hội đang diễn ra ngay trước mắt người dân. Khi lý luận được trình bày gắn với thực tiễn sinh động như vậy, nó có sức thuyết phục gấp bội so với việc trình bày thuần túy.

Thứ hai, phải sử dụng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp cận với từng nhóm đối tượng khác nhau. Người nông dân, công nhân, sinh viên, doanh nhân - mỗi nhóm có ngôn ngữ, thị hiếu và cách tiếp nhận thông tin riêng. Tư tưởng chính trị đúng đắn cần được chuyển tải sang ngôn ngữ phù hợp với từng nhóm đối tượng, chạm đến lòng người mà không làm mất đi tính chính xác về bản chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”.

Thứ ba, phải đa dạng hóa hình thức thể hiện. Podcast, video ngắn, infographic, truyện tranh, dạng story trên mạng xã hội, phim ngắn, âm nhạc, nghệ thuật đường phố - tất cả đều có thể là phương tiện truyền tải tư tưởng chính trị một cách hiệu quả nếu được đầu tư xây dựng với chất lượng cao.

Thứ tư, nội dung đấu tranh phản bác không chỉ vạch trần sự sai lệch của luận điểm thù địch mà phải giải thích tại sao nó sai, cơ sở sai lệch đó xuất phát từ đâu, và đâu là sự thật đúng đắn. Cách tiếp cận này không chỉ phản bác được các quan điểm sai trái mà còn nâng cao khả năng tư duy phản biện của người tiếp nhận.

Đổi mới phương thức cần đi vào thực chất, chiều sâu

Trước những thách thức của “hệ sinh thái truyền thông thay thế” do các thế lực thù địch xây dựng trên không gian mạng, chúng ta cần xây dựng một “hệ sinh thái truyền thông chủ lưu” đủ mạnh, đủ hấp dẫn và đủ uy tín để áp đảo. Đó là báo chí chính thống được đổi mới triệt để theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng; Là các kênh mạng xã hội chính thức của cơ quan đảng, nhà nước được vận hành chuyên nghiệp với nội dung chất lượng cao; Là mạng lưới “người ảnh hưởng” (influencer) yêu nước được kết nối và hỗ trợ; Là các nền tảng giáo dục trực tuyến về lịch sử, văn hóa, chính trị được đầu tư bài bản.

Kỷ nguyên mới của đất nước đòi hỏi phải ứng dụng triệt để khoa học công nghệ vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một là, xây dựng hệ thống giám sát thông tin thông minh sử dụng công nghệ AI và phân tích dữ liệu lớn để theo dõi, phân tích xu hướng thông tin trên mạng xã hội theo thời gian thực. Hệ thống này có thể phát hiện sớm các chiến dịch thông tin sai lệch, xác định nguồn gốc và mạng lưới phát tán thông tin xấu độc, lập bản đồ cấu trúc của các mạng lưới tài khoản ảo, từ đó cho phép các cơ quan chức năng có phản ứng kịp thời, chính xác, đúng trọng tâm.

Hai là, xây dựng nền tảng kiểm tra thông tin (fact-checking) chuyên nghiệp. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hạ tầng số quốc gia; hạ tầng đó cần bao gồm cả hệ thống kiểm tra tính xác thực của thông tin, ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lệch.

Ba là, đầu tư có trọng điểm vào sản xuất nội dung số chất lượng cao. Phim tài liệu về lịch sử cách mạng, lịch sử đất nước, phóng sự về những thành tựu phát triển, chương trình giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ số hiện đại, phù hợp thế hệ trẻ, cần được đầu tư nguồn lực tương xứng và phân phối mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Bốn là, xây dựng mạng lưới truyền thông từ cơ sở, phát huy vai trò của những "người có ảnh hưởng" (influencer) yêu nước trong cộng đồng mạng. Đây là những cá nhân có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, có uy tín trong cộng đồng và có lập trường chính trị đúng đắn. Khi họ chia sẻ thông tin chính thống bằng ngôn ngữ và phong cách riêng của mình, thông tin đó có sức lan tỏa và thuyết phục cao hơn nhiều so với thông tin được đăng tải theo kênh hành chính thông thường. Tinh thần của Nghị quyết 57 về phát huy sức sáng tạo và vai trò tiên phong của từng cá nhân trong chuyển đổi số hoàn toàn có thể và cần được áp dụng trong lĩnh vực này.

Năm là, tăng cường hợp tác với các nền tảng mạng xã hội. Thực tiễn cho thấy, các nền tảng như Facebook, Google, TikTok đang ngày càng chủ động hơn trong việc hợp tác với các chính phủ để gỡ bỏ nội dung vi phạm, hạn chế lan truyền thông tin sai lệch. Việt Nam cần tăng cường hơn nữa cơ chế hợp tác này, đồng thời nghiên cứu phát triển các nền tảng mạng xã hội nội địa đủ sức cạnh tranh và thu hút người dùng, nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài. Đây cũng chính là tinh thần của Nghị quyết 57 khi đặt mục tiêu có doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, văn học nghệ thuật là một “mặt trận” đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng. Những tác phẩm văn học, điện ảnh, âm nhạc mang giá trị nhân văn sâu sắc, phản ánh chân thực cuộc sống và khát vọng của nhân dân có sức tác động tư tưởng bền lâu hơn bất kỳ hình thức tuyên truyền trực tiếp nào. Trong kỷ nguyên mới, văn học nghệ thuật cách mạng cần được tạo điều kiện phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, vươn tầm quốc tế. Một bộ phim lịch sử được làm với chất lượng nghệ thuật cao, đưa ra thế giới và được khán giả quốc tế đón nhận, vừa là thành tựu văn hóa vừa là đóng góp to lớn cho công tác bảo vệ tư tưởng. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, những chương trình nghệ thuật mà Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân, Bộ Công an… tổ chức như chương trình “Tổ Quốc trong tim”, “Đất nước trọn niềm vui”… đều được công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ đón nhận tích cực, có hiệu ứng tích cực, lay động lòng người. Đây là hướng đi cần được đầu tư mạnh mẽ, bài bản và có chiến lược dài hạn.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn chuyển đổi số

Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh chuyển đổi số, ngoài những nội dung nêu trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và năng lực số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường số. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, tốc độ lan truyền nhanh và khó kiểm soát trên không gian mạng, mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc và khả năng sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị gắn với nâng cao “năng lực số”, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có khả năng tiếp cận, chọn lọc, kiểm chứng và xử lý thông tin trên môi trường mạng; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý, chính trị đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản lý nền tảng số và xử lý thông tin sai trái, xuyên tạc. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, lực lượng chức năng và doanh nghiệp công nghệ trong việc kiểm soát, ngăn chặn và xử lý thông tin độc hại trên môi trường số. Đồng thời, cần hoàn thiện hành lang pháp lý đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), nền tảng mạng xã hội và các công nghệ truyền thông mới nhằm bảo đảm an toàn thông tin, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Thứ ba, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng thông tin trên nền tảng số. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số; Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, theo dõi, dự báo và xử lý thông tin trên không gian mạng. Đẩy mạnh cung cấp thông tin chính thống nhanh chóng, chính xác, kịp thời thông qua các nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử và hệ sinh thái truyền thông số. Chủ động định hướng dư luận xã hội, nâng cao khả năng “phủ xanh thông tin tích cực”, hạn chế tác động của thông tin sai trái, thù địch.

Thứ tư, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền trong môi trường số. Tăng cường tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các hình thức truyền thông hiện đại, đa phương tiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là giới trẻ. Kịp thời biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt để tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Bên cạnh đó, cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên và người lao động; nâng cao “sức đề kháng” trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí, truyền thông, an ninh mạng và lực lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và kỹ năng công nghệ số hiện đại. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông số, phân tích dữ liệu, quản trị mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, đặc biệt là đội ngũ thanh niên, thế hệ trẻ.

Thứ sáu, tăng cường cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương trong việc chia sẻ dữ liệu, giám sát thông tin và xử lý vi phạm trên không gian mạng. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng mạng trong phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn thông tin sai trái, độc hại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thông tin trên môi trường số; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) các công nghệ phân tích dữ liệu trong việc theo dõi, phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Xây dựng các trung tâm dữ liệu, hệ thống giám sát an ninh thông tin và nền tảng phân tích dư luận xã hội hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả dự báo, định hướng thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan báo chí, tuyên giáo và truyền thông để nâng cao tính chủ động, tốc độ phản ứng và khả năng lan tỏa thông tin chính thống.

Thứ tám, hoàn thiện cơ chế động viên, khen thưởng và chế tài xử lý. Xây dựng cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ số và mạng xã hội để gây mất ổn định chính trị, xã hội.

***

Kỷ nguyên mới mà dân tộc Việt Nam đang bước vào là kỷ nguyên của những cơ hội vĩ đại và cũng là kỷ nguyên của những thách thức chưa từng có tiền lệ. Trong tất cả những thách thức đó, thách thức trên mặt trận tư tưởng là một trong những thách thức căn bản nhất, bởi vì tư tưởng không vững thì mọi thành tựu kinh tế, mọi bước tiến phát triển đều có thể bị xói mòn từ bên trong.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tháng 1/2026 đã nêu rõ: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng…Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, truyền thông; quản lý có hiệu quả an ninh mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số. Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, trọng dụng các chuyên gia đầu ngành...

Đổi mới nội dung và phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên mới gắn với bối cảnh chuyển đổi số là một cuộc cách mạng thực sự trên mặt trận tư tưởng, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và quyết tâm không kém gì những cuộc cách mạng mà Đảng ta đã lãnh đạo trong suốt chiều dài lịch sử. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và không gian mạng ngày càng trở thành môi trường tác động trực tiếp đến tư tưởng, nhận thức và đời sống xã hội, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra yêu cầu ngày càng cao, toàn diện và cấp thiết. Vì vậy, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng, pháp lý, công nghệ và nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.