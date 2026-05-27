Virus Hanta: Argentina điều tra cá thể gặm nhấm phục vụ nghiên cứu dịch tễ học

(Ngày Nay) - Giám đốc Dịch tễ và Môi trường tỉnh Tierra del Fuego, miền Nam Argentina, ông Juan Petrina ngày 26/5, cho biết các nhà khoa học tại thành phố Ushuaia đã bắt 150 cá thể gặm nhấm để phục vụ nghiên cứu dịch tễ học liên quan đến virus Hanta chủng Andes. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện chuột đuôi dài, loài vật mang mầm bệnh chính của chủng virus này.

Các nhà khoa học đã đặt khoảng 140 bẫy tại nhiều khu vực quanh Ushuaia, thủ phủ tỉnh Tierra del Fuego. Mỗi ngày, có từ 40–50% số chuột mắc bẫy. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào là chuột đuôi dài (Oligoryzomys longicaudatus), loài được xác định là vật truyền virus Hanta chủng Andes.

Ushuaia, thành phố khoảng 80.000 dân nằm bên kênh đào Beagle và được mệnh danh là “thành phố tận cùng thế giới”, trở thành tâm điểm chú ý quốc tế sau khi du thuyền Hondius khởi hành từ đây ngày 1/4 và xuất hiện ổ dịch virus Hanta khiến ba người tử vong.

Virus Hanta chủng Andes hiện mới được ghi nhận tại một số khu vực phía Nam Argentina và Chile, đồng thời là chủng duy nhất được biết có khả năng lây truyền từ người sang người. Virus chủ yếu lây qua tiếp xúc với chất thải, nước tiểu hoặc nước bọt của chuột nhiễm bệnh.

Theo kế hoạch, các mẫu thu thập sẽ được chuyển tới Buenos Aires để phân tích và dự kiến có kết quả trong vòng ba tuần tới. Ông Petrina nhận định số lượng chuột đuôi dài tại khu vực này hiện có thể không lớn, do chưa ghi nhận cá thể nào trong các bẫy đặt ngoài thực địa.

Nhà nghiên cứu Adrián Schiavini thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học Nam Cực cho biết các loài chuột bắt được chủ yếu là Abrothrix hirta và Abrothrix olivacea – những loài phổ biến nhưng ít nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng.

Các bẫy cũng được đặt tại một bãi rác từng bị nghi là nơi lây nhiễm của ca bệnh đầu tiên trên du thuyền, song chỉ ghi nhận duy nhất một cá thể gặm nhấm. Tỉnh Tierra del Fuego chưa từng ghi nhận ca virus Hanta nào kể từ khi Argentina áp dụng chế độ khai báo bắt buộc đối với căn bệnh này vào năm 1996.