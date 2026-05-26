Đắm chìm vào không gian di sản diệu kỳ trong bộ ảnh “Hồn Tre Hoạ Sắc”

Anh Huy
(Ngày Nay) - Vừa qua, Kỳ Mộng Dân Gian chính thức ra mắt bộ ảnh truyền thông “Hồn Tre Hoạ Sắc” trên Fanpage của dự án. Lựa chọn hình ảnh “cây tre” làm cảm hứng chủ đạo, bộ ảnh cho thấy sự sáng tạo tinh tế của đội ngũ thực hiện khi “thổi hồn” vào di sản văn hoá.
“Hồn Tre Hoạ Sắc” được ví như một bản hoà tấu kết nối những thông điệp được gửi gắm qua từng thế hệ.
“Hồn Tre Hoạ Sắc” là bộ ảnh do Kỳ Mộng Dân Gian - dự án quảng bá truyện dân gian bằng công nghệ ánh sáng của nhóm sinh viên lớp Truyền thông đại chúng A2K43 thực hiện. Qua chất liệu “cây tre”, “cọ màu”, “bảng vẽ”, bộ ảnh đi theo một mạch cảm xúc liền mạch, dẫn dắt khán giả băng qua từng chặng hành trình trên con đường gìn giữ di sản văn hoá.

Mở đầu với “Khởi nguyên”, nơi hành trình sáng tạo được bắt nguồn từ những điều nhỏ bé. Tại đó, sự thấu hiểu và lòng nâng niu ấy là “chìa khóa” để gìn giữ các giá trị của cội nguồn thiêng liêng. Đến với “Điểm nét khai hoa”, khi những trang giấy đón nhận nét mực đầu tiên, đó chính là khoảnh khắc văn hoá dân gian được “thức tỉnh” để kết nối với thực tại.

Từng nét bút trong “Hồn Tre Hoạ Sắc” tượng trưng cho tư duy sáng tạo trong việc “tái sinh” các giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước ta.

Từ bức phác hoạ ấy, những câu chuyện vốn nằm lặng lẽ trong trang giấy đã được thổi vào một sức sống mãnh liệt, khiến từng di sản “thức giấc” và đồng hành cùng con người trong đời sống đương đại. Điều ấy cũng xoá nhoà mọi ranh giới, đưa mỗi người đắm chìm vào khoảng không kỳ ảo của văn hoá dân gian.

“Di sản thức giấc” và “Hoạ mộng” là hai điểm dừng “đánh thức” di sản, mang đến một hơi thở mới cho các biểu tượng văn hoá dân gian.

Khép lại bộ ảnh, thông điệp “Tre già măng mọc” như cái chạm nhẹ nhàng kết nối quá khứ với hiện tại. “Rặng tre già” chính là hình ảnh ẩn dụ cho những con người vẫn ngày ngày tiếp lửa cho thế hệ trẻ. Đó là ngọn lửa hy vọng về một giá trị truyền thống được gìn giữ nguyên vẹn đến mai sau.

Điểm kết của bộ ảnh thể hiện trách nhiệm của người trẻ trong việc bảo tồn nét đẹp văn hoá của dân tộc ta.

Chia sẻ về ý nghĩa của “Hồn Tre Hoạ Sắc”, Chu Ngọc Hà (Trưởng đội Sản xuất bộ ảnh) cho biết đội ngũ thực hiện mong muốn truyền tải đến công chúng ba thông điệp cốt lõi: sự trân trọng giá trị di sản, tinh thần kế thừa sáng tạo và sự kết nối giữa các thế hệ. “Thông qua bộ ảnh, chúng mình cũng muốn khẳng định rằng người trẻ không chỉ là người thừa hưởng mà còn là những người tô điểm những sắc màu mới, giúp văn hóa dân gian trở nên sống động hơn”, Ngọc Hà nói thêm. Có thể nói, "Hồn Tre Họa Sắc" đã thành công khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về những giá trị truyền thống vốn có của dân tộc. Bộ ảnh còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các bạn trẻ, thôi thúc họ bắt đầu hành động để giữ gìn và phát huy những di sản quý báu của cha ông.

