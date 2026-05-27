Xung đột làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thuốc men tại Iran

(Ngày Nay) - Tình trạng thiếu thuốc men y tế tại Iran đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi chiến sự với Mỹ và Israel tiếp tục làm đứt gãy chuỗi cung ứng dược phẩm vốn đã suy yếu vì các lệnh trừng phạt kéo dài.
Theo các bác sĩ và chuyên gia ngành dược, nhiều loại thuốc thiết yếu hiện khan hiếm trên diện rộng, trong khi giá tăng vọt khiến không ít bệnh nhân buộc phải ngừng điều trị.

Iran từ lâu phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và một phần thuốc thành phẩm từ nước ngoài. Tuy nhiên, xung đột gần đây đã làm gián đoạn các tuyến vận chuyển trong khu vực, đẩy chi phí logistics tăng mạnh và khiến việc nhập thuốc ngày càng khó khăn. Dù thuốc men trên danh nghĩa được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt, các hạn chế về thanh toán và ngân hàng quốc tế vẫn khiến hoạt động mua bán trở nên chậm chạp và tốn kém.

Ông Hadi Ahmadi, người phát ngôn Hiệp hội Dược sĩ Iran, cảnh báo nước này có thể thiếu cả nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc như nhôm và các sản phẩm hóa dầu dùng cho bao bì dược phẩm. Trong khi đó, nhiều cơ sở y tế và nhà máy dược tại Iran cũng đã bị hư hại trong các đợt không kích gần đây.

Tại các bệnh viện và hiệu thuốc, tác động của cuộc khủng hoảng đã hiện rõ. Các bác sĩ cho biết nhiều loại thuốc gần như biến mất khỏi thị trường kể từ khi chiến sự bùng phát, các loại thuốc còn hàng thì giá bị đẩy giá lên quá cao, khiến nhiều bệnh nhân phải tự ý ngừng điều trị vì không đủ khả năng chi trả.

Theo Hiệp hội Dược sĩ tỉnh Razavi Khorasan, giá một số loại thuốc tại Iran đã tăng tới 400%, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới bệnh nhân ung thư, tim mạch, tiểu đường, ghép tạng và tâm thần.

Tại thành phố Rasht ở miền Bắc Iran, insulin hiện bị bán theo định lượng hạn chế với giá cao gấp sáu lần chỉ sau một tuần. Một bệnh nhân mắc bệnh mạn tính cho biết anh chỉ còn đủ thuốc dùng trong 18 ngày sau nhiều tuần đi khắp các hiệu thuốc nhưng liên tục nhận được câu trả lời: “Không có hàng”.

Nhiều người Iran hiện phải lên mạng xã hội hoặc tham gia các nhóm nhắn tin riêng để báo cho nhau nơi còn thuốc. Trước đây, một số gia đình còn có thể nhờ người thân ở nước ngoài gửi thuốc từ châu Âu hoặc các nước láng giềng, nhưng các “đường cứu trợ” này cũng đang dần bị cắt đứt vì chiến sự và kiểm soát ngày càng ngặt nghèo.

