Từ phong trào “Ba nhất” đến hành trình sẻ chia với trẻ em yếu thế

Trong bối cảnh các hoạt động vì cộng đồng ngày càng được chú trọng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chương trình thiện nguyện của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố (CATP) Hà Nội tại Trường Phổ thông cơ sở (PTCS) dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội đã cho thấy một cách tiếp cận giàu tính nhân văn, khi sự sẻ chia được đặt trong mối liên hệ với trách nhiệm xã hội và tinh thần phục vụ nhân dân.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và hướng tới ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Hội Phụ nữ Phòng CSGT đã trao tặng đồ chơi, bánh kẹo và đồ dùng học tập cho 70 học sinh từ khối 1 đến khối 5 của nhà trường. Những phần quà tuy không mang giá trị vật chất lớn, nhưng phản ánh sự quan tâm dành cho nhóm trẻ em còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống và học tập.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT CATP Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Nhung cho rằng, các hoạt động thiện nguyện là một phần quan trọng trong phong trào thi đua "Ba nhất", góp phần xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ công an gần dân, trách nhiệm và giàu tinh thần sẻ chia. "Mỗi hoạt động hướng về cộng đồng đều là dịp để cán bộ hội viên nhìn rõ hơn trách nhiệm của mình đối với xã hội, đặc biệt là với nhóm trẻ em yếu thế," bà Nguyễn Thị Hồng Nhung nói.

Từ thực tế tại nhà trường, những khó khăn mà học sinh câm điếc đang phải đối mặt không chỉ nằm ở điều kiện học tập mà còn là rào cản trong giao tiếp và hòa nhập. Cô Tổng phụ trách nhà trường Phạm Thu Hiền chia sẻ rằng, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt lên mặc cảm để học tập và rèn luyện. Theo cô, sự đồng hành của các tổ chức xã hội mang ý nghĩa động viên rất lớn đối với học sinh khuyết tật. “Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa chan tình yêu thương, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm và tiếp thêm động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống”, cô nói.

Đối với Hội Phụ nữ Phòng CSGT, hoạt động thiện nguyện lần này không dừng ở việc trao quà mà hướng tới lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng Nhung nhấn mạnh, lực lượng nữ CSGT luôn mong muốn các chương trình thiện nguyện được duy trì thường xuyên, bởi đó cũng là cách giáo dục tinh thần trách nhiệm xã hội cho mỗi cán bộ hội viên trong quá trình công tác.

Theo bà, trẻ em khuyết tật cần nhiều hơn sự đồng hành từ cộng đồng để có thêm cơ hội phát triển bình đẳng. “Chúng tôi mong các em luôn giữ nghị lực, sự tự tin và niềm tin vào cuộc sống. Mỗi sự sẻ chia hôm nay có thể trở thành động lực giúp các em mạnh mẽ hơn trên hành trình phía trước”, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT CATP Hà Nội chia sẻ.

Trong dòng chảy của phong trào thi đua “Ba nhất”, hoạt động của Hội Phụ nữ Phòng CSGT CATP Hà Nội cho thấy giá trị của những việc làm xuất phát từ sự thấu cảm. Khi những người thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng dành sự quan tâm tới trẻ em yếu thế, hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ được thể hiện rõ hơn bằng những hành động gần gũi và thiết thực.