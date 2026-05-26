Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ

(Ngày Nay) - Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Chiều 26/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp bà Ekaterina Zaharieva, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Nghiên cứu, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chào mừng bà Ekaterina Zaharieva và Đoàn đại biểu EU thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-EU đang phát triển tích cực, toàn diện và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu hồi tháng 1/2026, đã mở ra nhiều dư địa hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc EU và Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam chuẩn bị ký Ý định thư về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai bên, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với các chương trình hợp tác quy mô lớn của EU.

Nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của quan hệ Việt Nam-EU sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Thủ tướng khẳng định, EU hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ tư và nhà đầu tư lớn thứ năm của Việt Nam; trong khi Việt Nam tiếp tục giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.

Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam và EU có nhiều tiềm năng bổ trợ để cùng phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của khu vực và thế giới, sở hữu nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển.

Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của EU với tư cách là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiên phong trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà Ekaterina Zaharieva đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; đồng thời nhấn mạnh, EU hiện là một trong những trung tâm đầu tư hàng đầu thế giới cho nghiên cứu và phát triển với nhiều chương trình quy mô lớn thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. EU đang triển khai các chương trình hợp tác và dự kiến tiếp tục tăng mạnh đầu tư cho lĩnh vực này trong giai đoạn tới.

Theo bà Ekaterina Zaharieva, việc ký kết Ý định thư với Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các tổ chức nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào Chương trình Horizon Europe - chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn của EU.

Bà Ekaterina Zaharieva tin tưởng, sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến, hỗ trợ phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam.