Quan hệ Việt Nam - Singapore: Vượt lên trên hợp tác kinh tế truyền thống

Từ phong trào “Ba nhất” đến hành trình sẻ chia với trẻ em yếu thế (Ngày Nay) - Hoạt động thiện nguyện của Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tại trường dạy trẻ câm điếc cho thấy tinh thần trách nhiệm cộng đồng và ý nghĩa nhân văn từ phong trào thi đua “Ba nhất”.

Khi người trẻ kể lại điện ảnh Việt bằng ngôn ngữ mới (Ngày Nay) - Dự án “VietCine” do nhóm sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, hướng tới việc lan tỏa văn hóa phim điện ảnh Việt Nam và kết nối những người trẻ có chung đam mê với loại hình nghệ thuật này.

Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam kỷ niệm 108 năm Quốc khánh và một năm Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan (Ngày Nay) - Tối 25/5, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 108 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Azerbaijan, đồng thời đánh dấu tròn một năm kể từ khi Việt Nam và Azerbaijan thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược. Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, đại diện các cơ quan ngoại giao, bộ, ngành, tổ chức quốc tế cùng đông đảo khách mời.

Google đối mặt án phạt kỷ lục từ EU (Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch phạt tập đoàn công nghệ Google (thuộc Alphabet) số tiền lên tới hàng trăm triệu euro trong khuôn khổ một cuộc điều tra chống độc quyền. Nếu được thông qua, đây sẽ là án phạt lớn nhất mà EU từng áp dụng đối với một vi phạm theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Hà Nội: Chủ động cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (Ngày Nay) - Đến nay, một số địa bàn tại Hà Nội đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, diễn ra vào cuối tuần này.

Thủ tướng: Nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, phục vụ người dân (Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải ưu tiên làm điểm, tiên phong triển khai mô hình nhà ở cho thuê, tận dụng các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô để chủ động thiết kế, thực thi và giám sát chính sách.

Gặp lại họa sĩ Nguyễn Phan - Huy chương Bạc ở Rome (Ngày Nay) - Ngày 25/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TPHCM), triển lãm của họa sĩ Nguyễn Phan (1940 - 2010) mang tên “Những năm tháng và sắc màu hoài niệm” , giới thiệu hơn 30 họa phẩm sơn dầu.

Hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam cho Năm APEC 2027 (Ngày Nay) - Cùng với công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027, Việt Nam hợp tác với CNN nhằm đẩy mạnh truyền thông quốc tế, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển tới bạn bè toàn cầu.

Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe miễn phí như thế nào? (Ngày Nay) - Trẻ dưới 6 tuổi được khám định kỳ 1 lần/năm, khám nhiều chuyên khoa, tại trạm y tế hoặc các điểm thuận tiện cho trẻ.