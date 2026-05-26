Tình trạng nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ sẽ kết thúc từ ngày 29/5 (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ ngày 27-30/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiều người cấp cứu vì say nắng, sốc nhiệt (Ngày Nay) - Các bệnh nhân chủ yếu là người lao động trẻ tuổi, được đưa đến cấp cứu với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi, có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng, tăng thân nhiệt.

Đắm chìm vào không gian di sản diệu kỳ trong bộ ảnh “Hồn Tre Hoạ Sắc” (Ngày Nay) - Vừa qua, Kỳ Mộng Dân Gian chính thức ra mắt bộ ảnh truyền thông “Hồn Tre Hoạ Sắc” trên Fanpage của dự án. Lựa chọn hình ảnh “cây tre” làm cảm hứng chủ đạo, bộ ảnh cho thấy sự sáng tạo tinh tế của đội ngũ thực hiện khi “thổi hồn” vào di sản văn hoá.

Viettel cùng hiệp hội di động thế giới bàn về công nghệ số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (Ngày Nay) - Ngày 26/5, tại Digital Summit Hanoi 2026 do Viettel và Hiệp hội Di động Thế giới (GSMA) đồng tổ chức, lãnh đạo ngành khoa học công nghệ, đại diện các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước tham gia thảo luận về hạ tầng số, 5G, AI, an ninh mạng và mô hình tăng trưởng mới của kinh tế số Việt Nam.

Hé lộ dàn chuyên gia quốc tế tại Vườn ươm dự án dành cho nhà làm phim trẻ (Ngày Nay) - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) vừa công bố đội ngũ chuyên gia quốc tế tham gia Vườn ươm dự án với nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, giám tuyển và cố vấn điện ảnh giàu kinh nghiệm.

Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ (Ngày Nay) - Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Từ phong trào “Ba nhất” đến hành trình sẻ chia với trẻ em yếu thế (Ngày Nay) - Hoạt động thiện nguyện của Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội tại trường dạy trẻ câm điếc cho thấy tinh thần trách nhiệm cộng đồng và ý nghĩa nhân văn từ phong trào thi đua “Ba nhất”.

Khi người trẻ kể lại điện ảnh Việt bằng ngôn ngữ mới (Ngày Nay) - Dự án “VietCine” do nhóm sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, hướng tới việc lan tỏa văn hóa phim điện ảnh Việt Nam và kết nối những người trẻ có chung đam mê với loại hình nghệ thuật này.

Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam kỷ niệm 108 năm Quốc khánh và một năm Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan (Ngày Nay) - Tối 25/5, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 108 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Azerbaijan, đồng thời đánh dấu tròn một năm kể từ khi Việt Nam và Azerbaijan thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược. Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, đại diện các cơ quan ngoại giao, bộ, ngành, tổ chức quốc tế cùng đông đảo khách mời.