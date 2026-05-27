Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

(Ngày Nay) -  Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, ngày 27/5/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 – 29/5/2026.
Ngày 27/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan; thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La; thăm cấp Nhà nước tới Philippines, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương;

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội;

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công thương;

Cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Việt Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan; Trần Phước Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore; Lại Thái Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Philippines.

Học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn. Ảnh: Phạm Hải
Quan hệ Thái Lan – Việt Nam rất năng động và ngày càng chiến lược hơn
(Ngày Nay) -  Quan hệ Thái Lan - Việt Nam rất năng động và ngày càng trở nên chiến lược hơn, đặc biệt là trong 2 thập kỷ qua khi bối cảnh địa chính trị đối mặt những thách thức mới. Đây là nhận định của học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn - chuyên gia hàng đầu về các vấn đề khu vực - trong cuộc trao đổi với phóng viên trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới Thái Lan.
Virus Hanta: Argentina điều tra cá thể gặm nhấm phục vụ nghiên cứu dịch tễ học
(Ngày Nay) - Giám đốc Dịch tễ và Môi trường tỉnh Tierra del Fuego, miền Nam Argentina, ông Juan Petrina ngày 26/5, cho biết các nhà khoa học tại thành phố Ushuaia đã bắt 150 cá thể gặm nhấm để phục vụ nghiên cứu dịch tễ học liên quan đến virus Hanta chủng Andes. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện chuột đuôi dài, loài vật mang mầm bệnh chính của chủng virus này.
Ferrari ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên
(Ngày Nay) -  Hãng siêu xe Ferrari của Italy đã chính thức giới thiệu mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử mang tên Luce, đánh dấu bước chuyển quan trọng của thương hiệu biểu tượng tốc độ vào kỷ nguyên xe điện.
Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu liên quan đến nắng nóng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều người cấp cứu vì say nắng, sốc nhiệt
(Ngày Nay) - Các bệnh nhân chủ yếu là người lao động trẻ tuổi, được đưa đến cấp cứu với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi, có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng, tăng thân nhiệt.
Viettel cùng hiệp hội di động thế giới bàn về công nghệ số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
(Ngày Nay) - Ngày 26/5, tại Digital Summit Hanoi 2026 do Viettel và Hiệp hội Di động Thế giới (GSMA) đồng tổ chức, lãnh đạo ngành khoa học công nghệ, đại diện các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước tham gia thảo luận về hạ tầng số, 5G, AI, an ninh mạng và mô hình tăng trưởng mới của kinh tế số Việt Nam.