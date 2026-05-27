FAO cảnh báo cú sốc hệ thống với mạng lưới nông nghiệp và lương thực toàn cầu

(Ngày Nay) - Ngày 26/5, tại Hội trường lớn của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ở thủ đô Rome của Italy, một sự kiện đặc biệt diễn ra dưới sự chủ trì của chính phủ Tây Ban Nha, với chủ đề “An ninh lương thực và dinh dưỡng dưới ap lực: Hệ lụy từ xung đột Trung Đông”.
Sự kiện này có sự tham dự của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Tổng giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu), Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Cindy McCain, và Chủ tịch Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD) Alvaro Lario. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ bùng nổ khủng hoảng lương thực toàn cầu do chuỗi cung ứng tại Eo biển Hormuz bị đình trệ.

Tổng giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh, những gì thế giới đang chứng kiến không đơn thuần là xung đột địa chính trị thông thường, mà là một cú sốc mang tính hệ thống nhằm thẳng vào mạng lưới nông nghiệp và lương thực toàn cầu. Ông cũng lưu ý tác động lớn nhất có thể không đến ngay lập tức mà sẽ lộ diện rõ rệt vào giai đoạn gieo trồng và thu hoạch của giai đoạn 2026-2027, khi sản lượng sụt giảm mạnh do thiếu hụt phân bón.

Đồng quan điểm, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã nêu bật tác động trực tiếp từ việc đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz - nơi trung chuyển của gần một nửa lượng thương mại hàng hải về phân bón nitơ trên toàn thế giới. Tình trạng này đã đẩy giá phân bón tăng tới 50%, giáng đòn nặng nề vào sinh kế hàng triệu nông dân trên toàn thế giới. Thủ tướng Sánchez kêu gọi cộng đồng quốc tế cần kiên quyết chống lại nạn đói giống như việc bác bỏ chiến tranh, bởi xung đột hiện nay đang tạo ra những thảm họa lương thực ở quy mô chưa từng có tiền lệ.

Theo FAO, các quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu đầu vào tại châu Phi và châu Á đang chịu tác động kép từ lạm phát, nợ công và hiện tượng thời tiết El Niño cực đoan. Để giảm thiểu rủi ro, FAO khuyến nghị các chính phủ giữ thông suốt dòng chảy thương mại, tuyệt đối tránh áp lệnh hạn chế xuất khẩu đầu vào và chuyển đổi sang những chiến lược nông nghiệp thông minh như xen canh để giảm phụ thuộc vào phân bón tổng hợp.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã gửi đi lời kêu gọi hành động khẩn cấp tới các tổ chức tài chính quốc tế để hỗ trợ thanh khoản cho nông dân trước khi chu kỳ nông nghiệp mới bắt đầu.

FAO mạng lưới nông nghiệp lương thực toàn cầu

Học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn.
Quan hệ Thái Lan – Việt Nam rất năng động và ngày càng chiến lược hơn
(Ngày Nay) -  Quan hệ Thái Lan - Việt Nam rất năng động và ngày càng trở nên chiến lược hơn, đặc biệt là trong 2 thập kỷ qua khi bối cảnh địa chính trị đối mặt những thách thức mới. Đây là nhận định của học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn - chuyên gia hàng đầu về các vấn đề khu vực - trong cuộc trao đổi với phóng viên trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới Thái Lan.
(Ngày Nay) -  Hãng siêu xe Ferrari của Italy đã chính thức giới thiệu mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử mang tên Luce, đánh dấu bước chuyển quan trọng của thương hiệu biểu tượng tốc độ vào kỷ nguyên xe điện.
(Ngày Nay) - Ngày 26/5, tại Digital Summit Hanoi 2026 do Viettel và Hiệp hội Di động Thế giới (GSMA) đồng tổ chức, lãnh đạo ngành khoa học công nghệ, đại diện các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước tham gia thảo luận về hạ tầng số, 5G, AI, an ninh mạng và mô hình tăng trưởng mới của kinh tế số Việt Nam.
Dự án VietCine được ra đời, mong muốn tái hiện các giai đoạn tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam
Khi người trẻ kể lại điện ảnh Việt bằng ngôn ngữ mới
(Ngày Nay) - Dự án “VietCine” do nhóm sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, hướng tới việc lan tỏa văn hóa phim điện ảnh Việt Nam và kết nối những người trẻ có chung đam mê với loại hình nghệ thuật này.