Khi người trẻ kể lại điện ảnh Việt bằng ngôn ngữ mới

(Ngày Nay) - Dự án “VietCine” do nhóm sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, hướng tới việc lan tỏa văn hóa phim điện ảnh Việt Nam và kết nối những người trẻ có chung đam mê với loại hình nghệ thuật này.
Dự án VietCine được ra đời, mong muốn tái hiện các giai đoạn tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam (Ảnh: BTC)

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, thị trường điện ảnh trong nước ghi nhận những bộ phim đạt doanh thu cao, tạo nên bầu không khí sôi động tại các rạp chiếu. Song vẫn tồn tại những câu hỏi về chất lượng nghệ thuật, chiều sâu nội dung và tầm vóc của nền điện ảnh. Xuất phát từ tinh thần trân trọng giá trị truyền thống, VietCine - thực hiện bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền được ra đời, mong muốn tái hiện các giai đoạn tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam và tôn trọng giá trị nguyên bản của tác phẩm nghệ thuật.

VietCine nỗ lực đưa phim điện ảnh Việt Nam đến gần giới trẻ bằng cách trẻ hóa nội dung và hình ảnh theo phong cách hiện đại.

Chia sẻ về mục tiêu khi xây dựng dự án, Quỳnh Trang - Trưởng Ban Tổ chức (BTC) nói: “VietCine không chỉ hướng tới việc giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, mà còn mong muốn tạo ra một không gian để người trẻ hiểu hơn về giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc được phản ánh qua từng bộ phim".

Không chỉ lan tỏa trên nền tảng số, VietCine tiếp tục mở rộng không gian trải nghiệm thông qua workshop giao lưu “VietCine - Chạm thước phim”. Chương trình được xây dựng theo hướng trải nghiệm mở, tái hiện các giai đoạn phát triển của điện ảnh Việt Nam qua hình ảnh, tư liệu và những trích đoạn phim tiêu biểu, đồng thời đề cao tính tương tác và đối thoại với người tham dự.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu cùng đạo diễn Linh Chi, nơi khán giả có cơ hội lắng nghe những chia sẻ về tư duy làm phim, vai trò của điện ảnh trong việc phản ánh đời sống xã hội. Không những vậy, buổi chia sẻ còn là cách giúp điện ảnh lưu giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Không ít bạn trẻ nán lại đến cuối chương trình, tiếp tục trao đổi, chụp ảnh và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội. Điều này cho thấy sức hút của cách tiếp cận thông qua trải nghiệm trực tiếp, thay vì chỉ dừng lại ở hình thức thưởng thức thụ động.

Sau 2 tháng hoạt động, dự án VietCine đã chính thức khép lại bằng buổi workshop mãn nhãn. Dự án mong muốn đây sẽ là dịp để các bạn trẻ được kết nối, có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và thực sự được xem, được chạm đến phim điện ảnh Việt Nam.

