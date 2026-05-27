Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các quốc gia bạn bè truyền thống tại châu Phi

(Ngày Nay) - Chiều 26/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã lần lượt điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và Các vấn đề châu Phi Ahmed Attaf và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Namibia Selma Ashipala-Musavyi nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Tại cuộc điện đàm, các bộ trưởng Ngoại giao Algeria và Namibia chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung được Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung gửi lời chúc tốt đẹp đến Bộ trưởng Ahmed Attaf và nhân dân Algeria nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, khẳng định tuy xa cách về địa lý nhưng hai nước Việt Nam - Algeria luôn gắn kết bởi sự tương đồng về lịch sử, có chung khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và phát triển phồn vinh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định trong quá trình phát triển đất nước, Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng quan hệ với các quốc gia bạn bè truyền thống tại châu Phi, trong đó có Algeria và mong muốn cùng Algeria thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2025; nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới, thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai nước, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Algeria.

Về hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, năng lượng, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach); đề nghị phía Algeria tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để PVEP hoạt động hiệu quả tại Algeria.

Về hợp tác nông nghiệp, hai Bộ trưởng hoan nghênh các cơ quan hữu quan của hai bên đã có các triển khai cụ thể nhằm thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác nông nghiệp, nhất trí thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Nông nghiệp, Phát triển nông thôn và Thủy sản Algeria trong năm 2026 để tạo đột phá trong hợp tác.

Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf khẳng định trên cơ sở mối liên kết lịch sử của hai đất nước bạn bè thân thiết, sẽ thúc đẩy triển khai các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam nhất là trong lĩnh vực đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, văn hóa, giao lưu nhân dân; bày tỏ ấn tượng trước kết quả tốt đẹp mà hai nước đã đạt được thông qua các hoạt động trao đổi đoàn gần đây; khẳng định Algeria luôn dành tình cảm tốt đẹp và ưu tiên trong hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.

Tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Namibia Selma Ashipala-Musavyi, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhắc lại tình đoàn kết lịch sử giữa hai dân tộc được đặt nền móng bởi quan hệ giữa đảng Tổ chức Giải phóng Nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị hai bên cần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp. Nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về địa lý, quan điểm về phát triển, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phối hợp xác định các cơ chế, biện pháp phù hợp để mở rộng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế, thương mại, đầu tư… Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Namibia ủng hộ Việt Nam tiến hành đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi (SACU).

Bộ trưởng Selma Ashipala-Musavyi bày tỏ vui mừng lần đầu điện đàm với Bộ trưởng Lê Hoài Trung, khẳng định Namibia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam. Bày tỏ đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, Bộ trưởng Selma Ashipala-Musavyi mong muốn hai bên xúc tiến các trao đổi nhằm nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, logistics, sản xuất…

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã cùng trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Algeria và Namibia về tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm và nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam và các nước đối tác truyền thống như Algeria và Namibia cần tăng cường trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp trong các vấn đề đại dương, phát triển bền vững và bảo tồn hệ sinh thái biển, đồng thời tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực nhất là tại Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Phong trào Không liên kết.