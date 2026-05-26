Hé lộ dàn chuyên gia quốc tế tại Vườn ươm dự án dành cho nhà làm phim trẻ

(Ngày Nay) - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) vừa công bố đội ngũ chuyên gia quốc tế tham gia Vườn ươm dự án với nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, giám tuyển và cố vấn điện ảnh giàu kinh nghiệm.

Khởi động từ năm 2025, Vườn ươm dự án thuộc DANAFF Talents, chương trình phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, với hai hạng mục Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects) và Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects) đã sớm ghi nhận những thành quả đầu tiên.

Năm nay, Dự án phim Nghệ thuật châu Á tiếp tục mở rộng với hai khu vực dành cho nhà làm phim trong và ngoài ASEAN. Các dự án được lựa chọn sẽ tham gia hướng dẫn chuyên sâu, trình bày trước hội đồng giám khảo quốc tế và kết nối với mạng lưới chuyên gia, nhà sản xuất, phát hành.

Các dự án thuộc ASEAN sau chương trình tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục tham gia chuỗi đào tạo tại Thái Lan và Pháp, đồng thời được kết nối với các nhà đồng sản xuất châu Âu thông qua quỹ Cinema du Monde của Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC).

Song song đó, Dự án phim Việt Nam đa thể loại trở lại với mô hình mới, với khóa phát triển kịch bản chuyên sâu kéo dài khoảng hai tuần tại Đà Nẵng trong tháng 6 và tháng 7-2026. Tám dự án phim truyện dài sẽ được lựa chọn để phát triển dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia quốc tế, với sự đồng hành của Đại học Columbia (Mỹ).

Danh sách giảng viên và cố vấn năm nay quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật. Ở Script Lab có nhà sản xuất và giáo sư Jack Lechner, người từng tham gia các dự án The Fog of War, Blue Valentine; đạo diễn, biên kịch Tony Bùi, tác giả Three Seasons; cùng đạo diễn Singapore Anthony Chen, chủ nhân giải Caméra d’Or tại Cannes với Ilo Ilo.

Nhóm chuyên gia Dự án phim Nghệ thuật châu Á có sự góp mặt của nhà sản xuất Lai Weijie, giám đốc điều hành Playtime Nicolas Brigaud-Robert, đạo diễn Dương Diệu Linh, nhà sản xuất Claire Lajoumard, Vincent Wang, cố vấn kịch bản Gualberto Ferrari và chuyên gia pitching Stefano Tealdi.

Sự hiện diện của dàn chuyên gia quốc tế sẽ giúp DANAFF Talents tiếp tục trở thành điểm hẹn kết nối, phát triển và hiện thực hóa những tiếng nói điện ảnh mới của khu vực.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.