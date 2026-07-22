Đối tác quốc tế đánh giá cao triển vọng hàng không Việt Nam

(Ngày Nay) - Tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough (Vương quốc Anh), nơi quy tụ hơn 1.600 đơn vị tham dự trên không gian rộng hơn 500.000 m2, trong hai ngày 20 - 21/7, hãng hàng không Vietnam Airlines đã ký kết các thỏa thuận thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 với 3 công ty cho thuê máy bay hàng đầu thế giới.

Điều đáng chú ý là cả ba công ty - SMBC Aviation Capital, Avolon Aerospace Leasing Limited và AIP Capital - đều nhìn thị trường Việt Nam theo cùng một hướng. Đại diện của 3 công ty đều bày tỏ niềm tin nhất quán vào triển vọng của thị trường hàng không Việt Nam.

Ông Barry Flannery - Giám đốc thương mại của SMBC Aviation Capital - khẳng định Việt Nam đang trên đà trở thành một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong hai thập niên tới. Nền tảng của đà tăng ấy, theo ông, là một dân số trẻ và ngày càng khá giả, cùng một Chính phủ đang "đi những bước đi đúng đắn" khi kiến thiết hạ tầng không chỉ quanh các sân bay mà cả hệ thống khách sạn, dịch vụ du lịch...

Góc nhìn ấy được ông Paul Geaney - Chủ tịch, Giám đốc thương mại của Avolon - bổ sung bằng những dẫn chứng cụ thể. Theo ông, châu Á -Thái Bình Dương hiện là khu vực hàng không lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới; trong nhóm 10 thị trường hàng không hàng đầu khu vực, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ vừa qua, với mức tăng 121% - điều mà ông gọi là "phi thường".

Từ vị thế một nhà đầu tư tài chính, ông Mathew Adamo - đồng sáng lập AIP Capital - tiếp cận câu chuyện ở tầng sâu hơn. Ông nhìn nhận đầu tư vào hàng không Việt Nam là "vô cùng hấp dẫn" dưới con mắt của một nhà đầu tư nước ngoài, khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh và quy mô dân số hơn 100 triệu người. Với ông, vận tải hàng không "chắc chắn sẽ là một phần của tương lai" trong câu chuyện tăng trưởng ấy, và các nhà đầu tư nước ngoài "có thể tìm thấy nhiều cơ hội hấp dẫn" trong lĩnh vực này.

Trong bối cảnh thị trường máy bay toàn cầu đang khan hiếm nguồn cung và lịch giao hàng của các nhà sản xuất kéo dài, việc thuê máy bay từ các công ty cho thuê lớn là một giải pháp giúp các hãng hàng không sớm bổ sung năng lực khai thác, bên cạnh những hợp đồng mua dài hạn. Theo các thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận 10 chiếc từ SMBC Aviation Capital, 4 chiếc từ Avolon Aerospace Leasing Limited và 5 chiếc từ Phoenix Aviation Capital - công ty do AIP Capital quản lý. Các thỏa thuận mới nâng tổng số Boeing 737 MAX 8 trong kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines lên 69 chiếc, gồm 50 chiếc đầu tư và 19 chiếc thuê khai thác.

Boeing 737 MAX 8 là dòng thân hẹp thế hệ mới, giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước, phù hợp cho cả mạng nội địa lẫn các đường bay quốc tế tầm ngắn, tầm trung.

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines - cho biết những năm gần đây Vietnam Airlines phát triển nhanh, liên tục mở rộng cả mạng bay lẫn đội bay, trong đó trọng tâm là hiện đại hóa đội tàu bay bằng những dòng máy bay thế hệ mới, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường như Boeing 737 MAX, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và trải nghiệm của hành khách. Ông nhấn mạnh: "Các thỏa thuận hôm nay đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong chiến lược đầu tư đội bay của Vietnam Airlines. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho nhu cầu phát triển trong những năm tới mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng Hãng Hàng không Quốc gia hiện đại, hoạt động hiệu quả và có năng lực cạnh tranh cao, qua đó phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực hàng không theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước".

Tại Farnborough, những thỏa thuận Vietnam Airlines vừa ký kết không chỉ là 19 máy bay sẽ về đội bay của hãng trong năm 2028. Phía sau con số ấy là một hướng đi dài hơi: một mạng đường bay rộng hơn, những chuyến bay dày hơn, và một Hãng Hàng không Quốc gia đang kiên trì khẳng định chỗ đứng trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.